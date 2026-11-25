Песков назвал парадоксальной ситуацию с атаками ВСУ на суда
Украина ставит под угрозу безопасность снабжающих ее стран, расширяя географию военных действий атаками на суда, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сложившаяся ситуация «вызывает обеспокоенность этих стран». О каких государствах идет речь, он не уточнил.
«То, что Украина своими террористическими действиями расширяет географию военных действий, ставя тем самым под угрозу безопасность других стран, в том числе стран, которые, собственно, снабжают Украину деньгами, снабжают Украину амуницией, боеприпасами и так далее, — парадоксальная ситуация»,— сказал господин Песков в комментарии «Вестям».