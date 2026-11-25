«То, что Украина своими террористическими действиями расширяет географию военных действий, ставя тем самым под угрозу безопасность других стран, в том числе стран, которые, собственно, снабжают Украину деньгами, снабжают Украину амуницией, боеприпасами и так далее, — парадоксальная ситуация»,— сказал господин Песков в комментарии «Вестям».