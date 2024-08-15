На 25% вырос пассажиропоток в морском порту Сочи

В морском порту Сочи зафиксировали рост пассажиропотока на 25% с начала 2024 года. За это время порт принял около 60 тыс. туристов и членов экипажа, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Круизный лайнер Astoria Grande в этом году продолжает совершать поездки из Сочи в порты турецкого побережья, включая Стамбул, Чешме, Синоп, Трабзон и Измир. С начала года на Сочинском центральном таможенном посту прошли контроль более 40 тыс. пассажиров и 18 тыс. членов экипажа лайнера.

Сотрудники таможенного поста также провели контроль в отношении 58 морских яхт, которые занимались международными перевозками пассажиров. В пресс-службе уточнили, что с начала года проверили 59 тыс. пассажиров и членов экипажей, а также 101 морское судно.

Мария Удовик

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