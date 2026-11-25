Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву с рабочим визитом с 25 по 26 ноября. Вместе с российским президентом Владимиром Путиным они посетят конференцию «Сбера» AI Journey, сообщил пресс-секретарь господина Токаева Айбек Смадияров.