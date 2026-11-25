Путин и Токаев посетят конференцию AI Journey
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Москву с рабочим визитом с 25 по 26 ноября. Вместе с российским президентом Владимиром Путиным они посетят конференцию «Сбера» AI Journey, сообщил пресс-секретарь господина Токаева Айбек Смадияров.
«В рамках визита состоится встреча глав государств, на которой будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества»,— написал господин Смадияров в Telegram-канале.
Сегодня главы двух государств должны провести встречу в Кремле, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В последний раз они виделись в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в конце августа.