РЖД запустит поезд через Сочи и Абхазию с винными турами

РЖД анонсировала запуск туристического поезда «Рица» из Москвы в Абхазию. Маршрут проложат через южные города России, с акцентом на посещение виноделен и достопримечательностей, сообщает компания в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поезд отправится 18 октября 2024 года по маршруту Москва — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Москва. Особое внимание уделят остановке в Новороссийске, где для пассажиров организуют экскурсию на винодельни.

Кроме того, программа тура включает посещение Голубого озера, Юпшарского каньона и озера Рица в Абхазии, а также прогулку по Олимпийскому парку и набережной в Сочи.

Внутри поезда предусмотрены вагон-спа с сауной и душевыми кабинами, а также вагон-ресторан с баром. Паспортный контроль при пересечении границы с Абхазией будет проходить прямо во время движения.

Нурий Бзасежев

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