Сочинские следователи передали в суд дело о смертельном ДТП

Сочинские следователи завершили расследование смертельного ДТП в Адлере и направили дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Авария произошла в воскресенье, 10 марта текущего года, в Адлерском районе Сочи на улице Ленина. По данным следствия, 20-летний водитель автомобиля ZEEKR превысил установленный скоростной лимит. На закруглении дороги он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате столкновения пассажирка корейского минивэна получила серьезные травмы, а водитель, несмотря на усилия медицинских работников, скончался в больнице.

В отношении водителя, управлявшего китайским кроссовером, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. 20-летнему обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на трассе Джубга — Сочи — Абхазия 25-летний житель Тольятти насмерть сбил восьмилетнего ребенка. Мальчик вышел на проезжую часть из остановившегося автомобиля. Следственный отдел по Туапсе возбудил уголовное дело.

Мария Удовик

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