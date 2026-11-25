«Мы обсуждали (с президентом РФ.— “Ъ”), если уж откровенно, и этот вопрос, я его поднял... Я ему прямо сказал: "Там на Западе некоторые подогревают: Лукашенко влияет на Путина и так далее". Я ему сказал: "Да, ты имеешь влияние на меня, я имею на тебя". Мы же с ним политику делаем. Влияем мы друг на друга? Влияем. Я — в меньшей. Он в большей степени — я от него больше зависим… Не думайте, что я вот приехал, рубанул что-то и Путин услышал и послушал. Нет. То, что мы близки по духу, в одну лодку вы нас посадили — "агрессоры" мы — и так далее… Ну мы и действуем с тех позиций, куда вы нас отправили. Вы же с нами не хотите иметь диалог какой-то и договариваться… Я, может быть, отличаюсь от других тем, что в любой момент могу снять трубку, поехать к нему, встретиться. А он ко мне. Могу сказать то, что не можете сказать ни вы, ни его подчиненные. Это важно… Не надо вешать на Путина всех собак. Не надо. Пройдет время, люди разберутся, кто прав, кто виноват и кто был зачинщиком всего этого».