«У нас же всегда так было: по морде надавали — остановились»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко — об украинском урегулировании, ядерном оружии и рисках эскалации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал полуторачасовое интервью корреспонденту французского еженедельника Le Point Анне Нива. “Ъ” приводит самые интересные цитаты из него.
О риске эскалации украинского конфликта
«Сегодня вы (европейцы.— “Ъ”) руководите (Владимиром.— “Ъ”) Зеленским. И, на мой взгляд, вы не хотите завершить эту войну так, как это можно было бы сделать, чтобы предотвратить эскалацию. А это самое опасное — как для европейцев, так и для нас. Эскалация — это катастрофа… Там клочок земли этой остался, не завоеванный Россией в Донбассе,— эти 9% или 11%. Они (российские войска.— “Ъ”) все равно, если будет продолжаться война, выйдут на границы Донбасса. Из этого надо исходить».
О необходимости договариваться
«Грубо говоря, по морде надавали друг другу. Кто-то допустил ошибку. Хватало ошибок с одной и с другой стороны. Я не буду... анализировать это. Придет время проанализировать. Ну остановитесь… У нас же всегда так было: по морде надавали — остановились. Протрезвели, поняли, куда дальше и как двигаться. И будем двигаться. Слишком упрощенно, но это соответствует нашему украинско-белорусско-русскому характеру… Главное — это сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. В этом суть... Конечно, это непросто, но мы сможет достичь решения, которое устроит обе стороны».
Об ошибках Украины
«Не надо было украинцам сжигать русских людей в Одессе, как это было в свое время, и запрещать русский язык... Надо думать было о том, как это остановить... Правда, Порошенко (входит в состав объединения, признанного экстремистским и запрещенным в РФ) виноват в этом больше, чем Зеленский. Зеленскому это все досталось. А Порошенко (входит в состав объединения, признанного экстремистским и запрещенным в РФ) не сделал то, о чем договорились в Минске. Решили обмануть Россию, да и нас тут заодно… Он (Зеленский.— “Ъ”) молодой политик, он сделал много ошибок. Не он во всем виноват. У него "демократия", которая до войны довела. У него в руках нет той власти. Надо было (в 2019 году.— “Ъ”) избирать опытного человека. Виноват украинский народ: избрал неопытного человека».
О том, что у Белоруссии нет воинственных планов
«Мы не собираемся втягиваться в войну. Я уже не говорю о внутренних каких-то последствиях — это будет еще хуже. Мы не можем втянуться в войну, потому что это гибель будет».
О том, как атака на резиденцию Путина сорвала план по демилитаризованной зоне
«Путин понял, что доверять здесь украинцам, читай — Западу, нельзя. Не думаю, что Зеленский решился бы нанести удар по резиденции Путина, если бы это не одобрили в Европе. Такое у него (Владимира Путина.— “Ъ”) мнение. И это все было разрушено. А так бы уже война остановилась по линии соприкосновения, если бы этого акта не было. И можно было бы дальше договариваться о том, где эта будет граница, как там, что там. В процессе переговоров все возможно».
О том, что президент Лукашенко посоветовал президенту Трампу
«Я ему просто от души посоветовал успехов и сказал: "Дональд, ты не торопись, общаясь с Путиным". Хотя они уже вели переговоры, я ему порекомендовал, как себя вести: "Дональд, не дави на Путина, это бесполезно". Путин понимает, что такое Соединенные Штаты Америки».
О необходимости участия Европы в украинском урегулировании
«Абсолютно в этом убежден (в необходимости присутствия Европы за столом переговоров.— “Ъ”). И на последней встрече с Владимиром Владимировичем (Путиным.— “Ъ”) и государственными служащими, которые задействованы в этих переговорах со стороны России, я об этом говорил… Я высказал прямо: "Ребята, так даже говорить нельзя". Потому что будущее Европы: а) без европейцев обсуждаться не может, б) какое будущее Европы Россия может обсуждать с Украиной? Это два противоположных лагеря, воюющие страны. О какой Европе они могут говорить? В таком духе шел этот разговор... В Европе не может быть архитектуры безопасности без Востока, без России. Такова моя точка зрения».
О возможности вывоза с территории Белоруссии российского ядерного оружия
«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты... Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить ... Главное, чтобы это способствовало урегулированию ситуации на Украине, чтобы люди не гибли и чтобы была стабильность в Европе. Потому что мы — географический центр Европы, мы крайне заинтересованы, чтобы был мир».
О словах Дмитрия Пескова, что Москва хочет мира, а не перемирия
«Здорово сказано! Никакого перемирия: мир должен быть на века. Так давайте договоримся и заключим это соглашение на века… Надо договариваться. Элиты Украины понимают, что надо договариваться. Элиты России, в том числе президент Путин, также за мир… Я никогда от Путина не слышал, чтобы он отрицал украинский народ. Он даже украинское государство не отрицает. Это внутренняя его убежденность. Он, наоборот, говорит, что мы были и будем вместе. Я тоже такой позиции придерживаюсь… Я знаю, что устали не только на Украине и в России, но и у вас, в Европе, и у нас. От этого все устали».
О влиянии Лукашенко на Путина
«Мы обсуждали (с президентом РФ.— “Ъ”), если уж откровенно, и этот вопрос, я его поднял... Я ему прямо сказал: "Там на Западе некоторые подогревают: Лукашенко влияет на Путина и так далее". Я ему сказал: "Да, ты имеешь влияние на меня, я имею на тебя". Мы же с ним политику делаем. Влияем мы друг на друга? Влияем. Я — в меньшей. Он в большей степени — я от него больше зависим… Не думайте, что я вот приехал, рубанул что-то и Путин услышал и послушал. Нет. То, что мы близки по духу, в одну лодку вы нас посадили — "агрессоры" мы — и так далее… Ну мы и действуем с тех позиций, куда вы нас отправили. Вы же с нами не хотите иметь диалог какой-то и договариваться… Я, может быть, отличаюсь от других тем, что в любой момент могу снять трубку, поехать к нему, встретиться. А он ко мне. Могу сказать то, что не можете сказать ни вы, ни его подчиненные. Это важно… Не надо вешать на Путина всех собак. Не надо. Пройдет время, люди разберутся, кто прав, кто виноват и кто был зачинщиком всего этого».
О Дональде Трампе
«Что, два года Трамп должен хромать на левую ногу? Нет, он должен два года работать. И посмотрите, Трамп еще за эти два года выдаст такое, что мало не покажется… Дональд Трамп всерьез ввязался в эту (украинскую.— “Ъ”) войну. Независимо от того, как на него смотрят, он серьезно настроен на это (урегулирование.— “Ъ”). Понимал ли он это или нет, сделал ли он это по внутриполитическим соображениям, это другой вопрос. Дело в том, что он предотвратил эскалацию, он предотвратил третью мировую войну».
О том, как могут повести себя США по Украине
«Если американцы увидят, что этот процесс (урегулирования.— “Ъ”) тормозится со стороны России, они дадут Украине оружие так, как при (предыдущем президенте.— “Ъ”) Байдене. И деньги, и оружие, и натовцев активизируют. Если Америка увидит, что Зеленский, бегая по Европе, тормозит этот процесс, они вообще никакого оружия и никаких денег не дадут. Европейцы с этим не справятся. А еще будет (президент США Дональд Трамп.— “Ъ”) давить на европейцев в большей степени, чем он это делает сейчас».
О том, что я не диктатор
«То, что в моей политике присутствуют нотки авторитаризма, это правда. У нас власть такая. У вас (во Франции.— “Ъ”) тоже жесткая система власти. У нас еще жестче. По конституции… Все сходится на президенте: кадровая политика, определение внешней и внутренней политики... То, что Лукашенко диктатор,— это глупость полная. Даже (президент Франции Эмманюэль.— “Ъ”) Макрон, он же не диктатор, имея ядерное оружие, имея мощь такую — почти $3,5 трлн ВВП, его диктатором не назовешь. Он не может продиктовать миру что-то. А я что могу? У меня нет такого ресурса, чтобы диктовать. Поэтому я никакой не диктатор. Это чисто такое — меня обозвали журналисты, наверное, с подачи какого-то политика, не очень подумав о том, что сказали. Поэтому я себя, свою политику и власть так оцениваю. Да, у меня большие полномочия».