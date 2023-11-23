Что происходит после ввода войск России на Украину. День 638-й

Германия продолжит инвестировать в четырехлетний бюджетный пакет ЕС для Украины в размере €50 млрд, несмотря на заморозку почти всех бюджетных ассигнований, сообщает WSJ. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для Киева ситуация на фронте затруднительная, но контролируемая. Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил Зеленскому принять у себя в стране конференцию по Украине. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

10:58. Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн» заявил о создании новой коалиции. Она будет развивать наземные средства ПВО из 20 стран, ее лидеры — Германия и Франция.

10:54. Военкор «России 24» Борис Максудов умер от ран, полученных при украинском обстреле, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

10:53. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 18 годам колонии фигуранта дела о подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе и подготовке взрыва у здания Военно-гражданской администрации Запорожской области.

10:01. Глава литовского правительства Ингрида Шимоните отправляется в четырехдневную поездку на Украину, сообщает пресс-служба премьер-министра.

9:52. ФСБ России: агент украинских спецслужб задержан за подготовку убийства высокопоставленного офицера ВС РФ в Воронеже.

9:42. «Партия свободы», которая выступала против поставок оружия Киеву, окончательно выиграла выборы в Нидерландах. Они получат 37 из 150 мест в Палате представителей. Теперь «?Партия свободы» может сформировать коалицию для принятия решений. Пока неизвестно, кто поможет фракции составить большинство, однако такие шансы есть, пишет местное издание NOS.

9:12. Рабочая группа по вопросам спецоперации в очередном докладе президенту РФ Владимиру Путину предлагает распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам, сообщает глава рабочей группы Андрей Турчак.

9:01. Лидеры ЕС не должны отдавать предпочтение Украине перед Западными Балканами при принятии в следующем месяце решения о начале переговоров по вступлению в ЕС, заявляет министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Financial Times.

8:53. Командир катера Черноморского флота погиб при атаке морских дронов в Крыму. Дата гибели не называется, но прощание с ним прошло 20 ноября в Новороссийске.

8:52. Германия продолжит инвестировать в четырехлетний бюджетный пакет ЕС для Украины в размере €50 млрд, несмотря на заморозку почти всех бюджетных ассигнований, сообщает WSJ.

8:50. Президент Чехии Петр Павел на встрече президентов «Вышеградской четверки» назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке европейских армий к конфликту высокой интенсивности.

8:48. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что власти готовы закрыть границу с Россией, если возникнет необходимость.

8:48. Новый президент Аргентины Хавьер Милей предложил Зеленскому принять конференцию по Украине, сообщает советник господина Милея по внешней политике Диана Мондино.