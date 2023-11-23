Медведев потребовал быстро нарастить производство недорогих БПЛА

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев посетил Федеральный центр беспилотных авиасистем в индустриальном парке «Руднево» в Москве. После визита в центр господин Медведев провел совещание, в ходе которого заявил о необходимости производства недорогих дронов в больших количествах.

По словам Дмитрия Медведева, в России не ожидали высокой востребованности беспилотных систем с начала боевых действий на территории Украины. «Как показал ход боевых действий, сейчас на тактическом уровне в большей степени используются недорогие дроны, причем в больших количествах. У нас их производства в прежний период в стране не было»,— сказал он, отметив, что российская промышленность должна наладить такое производство, «причем в максимально короткие сроки».

В настоящее время в «Руднево» размещены 20 компаний, 12 из которых участники Федерального центра беспилотных авиационных систем. Серийный выпуск БПЛА начался в «Руднево» в марте 2023 года. Среди компаний, занимающихся производством беспилотников — «Аэромакс» (выпуск гражданских БПЛА), «Сибирская навигационная компания» (проектирование и производство БПЛА), «Московский завод БПЛА» (производство и испытания БПЛА), ПАО «Газпром нефть» (центр беспилотных технологий промышленного назначения).

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».