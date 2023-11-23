Суд не поверил в самооборону

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил до 21 января 2024 года в СИЗО авторитетного бизнесмена Александра Дискова по прозвищу Фартовый по обвинению в покушении на убийство и хулиганстве. Поводом стала потасовка у бара «Нравы», в ходе которой он использовал пистолет и нанес травмы оппоненту. Его защита утверждает, что его действия надо квалифицировать как самооборону. Кроме того, оказалось, что он действующий военнослужащий, находящийся в отпуске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» адвокат Георгий Краснов, Александра Дискова задержали 22 ноября в аэропорту Кольцово, когда он прилетел домой после отпуска в Дубае (ОАЭ). Преследование было связано с участием Александра Дискова в потасовке возле бара «Нравы» на улице Радищева. Согласно материалам уголовного дела, 12 ноября Фартовый подрался с тремя мужчинами, одному из них он причинил серьезные травмы.

По данным следствия, он хотел убить оппонента и вооружился пистолетом, дважды ударил его рукояткой по голове и нанес «закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа слева». Во время потасовки Фартовый сломал руку. Георгий Краснов говорит, что Александр Дисков и его оппонент не были знакомы друг с другом.

Предположительно они поругались в баре, после чего вышли для выяснения отношений.

После драки Фартовый начал направлять на прохожих пистолет и угрожать. Трижды выстрелил по Cadillac Escalade, стоявшему возле бара.

«На Александра Дискова напало трое человек, он был один и защищался. Никакого покушения на убийство не было, была самооборона»,— уверен адвокат арестованного Георгий Краснов. По его словам, Александр Дисков вину не признает. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По решению суда фигурант арестован на два месяца, до 21 января 2024 года.

Адвокат рассказал, что после задержания подзащитного к его бывшей сожительнице пришли следователи с обысками.

Ее защитница Юлия Бузуева поделилась с «Ъ-Урал», что женщина находится на восьмом месяце беременности. Когда адвокат приехала на место, то дверь в квартиру была «искурочена и закрыта», вскоре оттуда вышли «люди в масках и с автоматами». По данным госпожи Бузуевой, после обыска у бывшей сожительницы бизнесмена из квартиры якобы пропали деньги, несколько мобильных телефонов и банковские карты. Женщина написала заявление в полицию. Юлия Бузуева подчеркивает, что бывшие возлюбленные больше не общаются и ее подзащитная живет одна в собственной квартире.

Георгий Краснов отметил, что планирует обжаловать меру пресечения в Свердловском областном суде. «Мы предложили суду альтернативный вариант в виде домашнего ареста и залога. Суд счел это невозможным»,— сообщил адвокат.

Господин Краснов добавил, что его клиент является действующим военнослужащим, поэтому мера пресечения должна была избираться в екатеринбургском гарнизонном военном суде.

По его словам, Фартовый в марте заключил добровольный контракт с Минобороны, на передовой получил контузию и сейчас находится в отпуске.

Мария Шараева, Екатеринбург