Что происходит после ввода войск России на Украину. День 639-й

Почти $5 млрд потратит Украина в 2024 году на покупку ракетного вооружения и боеприпасов, еще $2,2 млрд — на военную технику. Силами ПВО уничтожены 16 украинских БПЛА над Крымом и Волгоградской областью. Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» отчитается о первых итогах работы. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:20. Около 175 млрд гривен (почти $5 млрд) из оборонного бюджета Украины будет направлено в 2024 году на покупку ракетного вооружения и боеприпасов, еще 80 млрд гривен ($2,2 млрд) — на военную технику — замминистра обороны Украины Юрий Джигир.

9:17. Восемь населенных пунктов в различных районах Белгородской области подверглись обстрелам 23 ноября, один человек ранен — губернатор региона Гладков.

8:50. Правозащитник и бывший директор фонда «Ночлежка» Григорий Свердлин (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в федеральный розыск — база данных МВД. По какой уголовной статье разыскивают Свердлина, не уточняется. Ранее в Минюсте заявляли, что он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации» и высказывался против военной операции на Украине.

8:30. Фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» отчитается 24 ноября о первых итогах работы.

8:19. В ночь с четверга на пятницу дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских БПЛА самолетного типа, из которых 13 — над Крымским полуостровом и 3 — над территорией Волгоградской области — Минобороны РФ.