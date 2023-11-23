На российской военной технике заметили новый символ

Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне спецоперации на Украине — перевернутый треугольник, вписанный в другой треугольник. Новый символ увидели на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый тактический знак на БМП-2

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Новый тактический знак на БМП-2

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Кадры распространило Минобороны РФ 22 ноября с одного из полигонов тыловой зоны военного конфликта. Агентство «РИА Новости» публиковало фотографии с новым знаком еще 9 ноября. Предположительно, треугольники появились на бронепоезде весной-летом текущего года. Внешне эти знаки похожи на тактические символы, используемые на технике псковского десанта.