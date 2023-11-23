Биография погибшего военкора «России 24» Бориса Максудова

Военкор «России 24» Борис Максудов умер 23 ноября от ран, полученных накануне при атаке дрона в Запорожской области во время съемок репортажа. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Максудов

Фото: Архив Бориса Максудова Борис Максудов

Фото: Архив Бориса Максудова

Борис Максудов родился 18 ноября 1985 года в городе Нукусе Узбекской ССР. Окончил социально-педагогический факультет Сочинского государственного университета по специальности «русская и зарубежная литература».

После окончания вуза занялся журналистикой в сочинской газете. Затем четыре года проработал собкором «Нового Телевидения Кубани»: сначала в Сочи (2007–2009), потом в Краснодаре (2009–2011). Затем был собкором на «9 канале».

В 2013 году заведовал сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр». Затем перебрался в Крым, где также появилось представительство «ТВ Центра». В 2014 году снимал репортажи о присоединении Крыма к России. В последние годы работал корреспондентом программы «Вести» ВГТРК «Россия», корреспондентом телеканала «Россия 24». С первых дней СВО вел репортажи из зоны спецоперации.