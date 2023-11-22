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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 637-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 22 ноября

В Крыму сбили три беспилотника. Европейский парламент поддержал запрос украинских властей открыть офис на Украине. Украина попросила у США радары ближнего действия Sentinel. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:02. Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов стал фигурантом уголовного дела о госизмене, сообщает «РИА Новости». Его подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

10:56. Заблокированный ранее пункт пропуска на границе Украины и Словакии временно открыт, заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию «Украинская правда».

10:40. Никаких консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска не проводилось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в финском МИДе сообщали, что поиски решения ситуации на границе по дипломатическим каналам результата не принесли.

10:17. В Белгородской области ВСУ за сутки выпустили около 30 боеприпасов, также с БПЛА сброшено взрывное устройство, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших и разрушений нет.

9:55. 100 тыс. военных ВСУ прошли подготовку в западных странах менее чем за два года, утверждает глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

9:50. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что вооруженные силы страны демонстрируют недостаточные результаты в контрнаступлении.

9:46. План Евросоюза выделить Киеву €20 млрд в течение четырех лет на закупку вооружения может провалиться из-за внутренних разногласий стран сообщества, сообщает Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата.

9:29. Япония намерена предоставить Украине дополнительное энергооборудование для поддержки ее энергетического сектора, в том числе газовые турбины. Об этом сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

9:29. Расширение производства оружия для нужд Украины, в том числе совместное производство с Киевом, позволит США создавать дополнительные рабочие места для американских граждан. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

8:58. Минобороны сообщило, что сегодня около 07:30 мск была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России. Средствами ПВО над территорией Крыма были сбиты три БПЛА самолетного типа.

8:58. В западной части акватории Черного моря были обнаружены четыре безэкипажных катера ВСУ, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Как сообщило Минобороны РФ, все цели были уничтожены.

8:57. Европейский парламент поддержал запрос украинских властей открыть офис на Украине. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на документ бюро Европарламента.

8:57. Евросоюз представил членам объединения проект плана долгосрочных обязательств перед Украиной в области безопасности. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на документ, он включает обучение украинских военных и помощь в развитии оборонной промышленности.

8:57. Украина попросила США предоставить радары ближнего действия Sentinel, предназначенные для отслеживания баллистических ракет. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник. По его словам, запрос связан с опасениями Украины из-за наращивания российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

8:56. Власти CША продолжают работать с союзниками для предоставления военной помощи Украине, однако требуется помощь Конгресса и одобрение дополнительного законопроекта. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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