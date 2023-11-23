Три бомбы потянули на 18 лет

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил первый приговор по делу об акте международного терроризма. 50-летний запорожец Дмитрий Голубев признан виновным в теракте в здании ГИБДД в Мелитополе и подготовке еще двух взрывов на дороге и возле военно-гражданской администрации Запорожской области. Ему назначено 18 лет колонии строгого режима.

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Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Дмитрий Голубев

Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Военный суд в Ростове-на-Дону признал гражданина Украины Дмитрия Голубева виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), совершении акта международного терроризма и подготовке еще к двум таким актам (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ). Суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет срока в тюрьме.

По версии следствия, с конца февраля по август 2022 года Дмитрий Голубев, выступавший против специальной военной операции, был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины и под руководством сотрудника ведомства научился обращаться с взрывчаткой и изготавливать бомбы. Спустя некоторое время Дмитрию Голубеву передали составные части взрывных устройств, куратор дал ему задание собрать бомбы и организовать три взрыва в определенных местах.

8 августа Дмитрий Голубев приехал к дороге, по которой должны были ехать сотрудники военно-гражданской администрации, и установил на заборе возле нее радиоуправляемое взрывное устройство. Привести в действие его планировалось 31 августа. Сотрудники ФСБ нашли бомбу при обследовании местности 11 августа. За день до этого, вечером 10 августа, Дмитрий Голубев приехал к зданию ГИБДД и разместил в оконном проеме возле центрального входа взрывное устройство, таймер которого был установлен на 21:45.

Взрыв повредил фасад и внутренние помещения, пострадавших не было.

Третье устройство, предназначенное для установки в здании ВГА и находящееся в тайнике, было обнаружено сотрудниками ФСБ 12 августа.

Дмитрий Голубев признал фактические обстоятельства дела и сотрудничал со следствием. Однако в суде он не согласился с квалификацией предъявленного ему обвинения. «Я украинец, я Украину защищал… У меня не было такой (террористической.— “Ъ”) направленности, не было цели, чтобы погибли люди»,— говорил он на первом заседании.

Уроженцу Запорожья Дмитрию Голубеву 50 лет. Он получил 11 классов школьного образования, военную службу не проходил. До задержания жил в Запорожье, официально не работал. По собственным словам, занимался перевозками. Женат, растит 12-летнего сына и 7-летнюю дочь.

Отметим, что это первое уголовное дело о международном терроризме, рассмотренное Южным окружным военным судом.

Сейчас в нем также продолжаются процессы по делам сержанта разведки вооруженных сил Украины Павла Запорожца, пятерых бывших и действующих украинских военных, а также граждан Украины Ярослава Жука, Владимира Кривцуна и Виталия Расторгуева, которым ФСБ инкриминируются подобные преступления. До начала СВО данная статья УК практически не применялась.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону