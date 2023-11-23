ФСБ завела дело на жительницу Волгограда из-за упоминания полка «Азов» на стриме

В отношении 38-летней жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ. По версии следствия, женщина оправдывала деятельность украинского полка «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В сообщении пресс-службы говорится, что фигурантка дела провела на своей странице во «ВКонтакте» прямой эфир, во время которого оправдывала деятельность «Азова». По статье 205.2 ей грозит до семи лет лишения свободы.

Никита Маркелов, Саратов