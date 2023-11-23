ФСБ завела дело на жительницу Волгограда из-за упоминания полка «Азов» на стриме
В отношении 38-летней жительницы Волгограда возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального управления ФСБ. По версии следствия, женщина оправдывала деятельность украинского полка «Азов» (запрещен в России и признан террористическим).
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В сообщении пресс-службы говорится, что фигурантка дела провела на своей странице во «ВКонтакте» прямой эфир, во время которого оправдывала деятельность «Азова». По статье 205.2 ей грозит до семи лет лишения свободы.