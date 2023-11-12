Главные новости к утру 12 ноября
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства. Он предлагает не включать в него помощь Украине и Израилю и средства на защиту южной границы США. Белый дом назвал законопроект несерьезным. О попытках принять пакеты помощи
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не согласен передавать контроль над сектором Газы Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Глава израильского правительства отметил, что тот до сих пор не осудил «Хамас». Израиль, как заявил господин Нетаньяху, намерен искоренить «Хамас», демилитаризовать сектор Газа и оставить за собой право «осуществлять контроль с точки зрения безопасности» в анклаве. О попытках урегулирования
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Американский военный самолет потерпел крушение в Средиземном море. В США считают, что это не было следствием враждебной деятельности.
Атлетическая комиссия штата Калифорния дисквалифицировала российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Менеджер бойца рассказал, что команда вовремя не уведомила об использовании лекарства, но ей не было известно о наличии в препарате запрещенных веществ. Результат чемпионского боя с американцем Брентом Примусом на Bellator 300 аннулирован. Однако боец не будет лишен титула чемпиона Bellator.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки из Канады