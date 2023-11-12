Боец Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Атлетическая комиссия штата Калифорния отстранила российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани в соцсети X со ссылкой на исполнительного директора комиссии Энди Фостера и позднее подтвердили спортивная организация Bellator и команда спортсмена. Менеджер бойца подтвердил, что команда вовремя не уведомила атлетическую комиссию об использовании препарата, но спортсмен не знал, что в лекарствах содержались запрещенные вещества.

Результат чемпионского боя с американцем Брентом Примусом на Bellator 300 аннулирован. У россиянина, как сообщил журналист Ариэль Хельвани, был рецепт на использование запрещенного вещества, но боец не подал заявку на терапевтическое исключение. Название вещества не указывается. Кроме того, Усмана Нурмагомедова оштрафовали на $50 тыс. и зачислили в Ассоциацию добровольного тестирования на допинг.

Теперь россиянин не сможет принять участие в Гран-при Bellator, сообщил его менеджер Ризван Магомедов. Он отметил, что боец не принимал допинг. Усман Нурмагомедов «проходил лечение и принимал препараты по назначению врача» за три месяца до боя. Вещество было обнаружено в тесте, после чего команда спортсмена предоставила «все справки и документы». «Усмана хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но благодаря предоставленным нами документам итоговое отстранение составило шесть месяцев. Полностью избежать отстранения не получилось, так как мы должны были уведомить атлетическую комиссию об использовании препаратов. Но мы также не знали, что используемые препараты содержат запрещенные вещества»,— сказал Ризван Магомедов ТАСС.

Ариэль Хельвани на своей странице в соцсети X также привел заявление Брента Примуса, который проиграл россиянину на турнире Bellator 300. Тот сообщил, что Атлетическая комиссия штата Калифорния проинформировала его, что «Усман Нурмагомедов получил положительный тест на запрещенное вещество» и что бой признан несостоявшимся. Он поблагодарил комиссию и Bellator «за совместную работу по продвижению чистого спорта».

Бой Усмана Нурмагомедова и Брента Примуса состоялся в американском Сан-Диего в октябре. Он завершился победой россиянина по единогласному решению судей. Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе и вышел в финал Гран-при Bellator. Для 25-летнего россиянина победа стала 18-й в карьере, он ни разу не проигрывал. Родной брат бойца UFC Умара Нурмагомедова и троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Леонид Уварчев