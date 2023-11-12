Американский военный самолет потерпел крушение в Средиземном море

Самолет Военно-воздушных сил США упал в Средиземное море во время тренировочного полета, сообщило европейское командование США (USEUCOM). В сообщении не уточняется модель самолета, информация о членах экипажа, пострадавших или погибших.

«Из уважения к затронутым (инцидентом.— "Ъ") семьям, мы не будем в настоящее время раскрывать дополнительную информацию о привлеченном персонале»,— говорится в сообщении командования (выдержки приводит газета Пентагона Stars and Stripes).

Проводится расследование по факту крушения. Предполагается, что падение не было следствием враждебной деятельности.

Как отмечает Stars and Stripes, инцидент произошел в период напряженности в Восточном Средиземноморье, куда Пентагон перебросил дополнительные силы на фоне войны Израиля и «Хамаса». Недавно два американских авианосца, на которых находились около 11 тыс. военных провели запуски самолетов и отработали противоракетную оборону в ходе учений в регионе.

Леонид Уварчев