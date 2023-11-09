Терроризм подвергся резкому обсуждению

Париж в срочном порядке собрал международную конференцию по гуманитарной ситуации в секторе Газа, на которой прозвучали призывы к прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». Израиль в этом мероприятии не участвовал, да и в целом будущее Газы решается не в рамках масштабных международных форумов, а в ходе кулуарных переговоров между отдельными игроками. В первую очередь это Катар, Египет, США и Израиль. Но президент Франции Эмманюэль Макрон решил обозначить свою позицию, как и лидеры арабских и исламских государств, которые планируют поговорить о палестинской проблеме в выходные в Эр-Рияде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Claudia Greco, Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Claudia Greco, Reuters

«Борьба с терроризмом никогда не может осуществляться без правил. Израиль это знает. Ловушка терроризма для всех нас одна: поддаться насилию и отказаться от наших ценностей»,— заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии конференции в Париже, посвященной гуманитарной ситуации в секторе Газа. Он также сказал о необходимости работать над защитой гражданского населения в секторе Газа и призвал к гуманитарным паузам.

Слова господина Макрона про терроризм резко контрастировали с тем, что он говорил около двух недель назад во время «визита солидарности» в Израиль. «Я хочу, чтобы вы были уверены, что не останетесь одни в этой войне с терроризмом»,— сказал тогда французский лидер президенту Израиля Ицхаку Герцогу. Кроме того, господин Макрон предложил использовать международную коалицию, воюющую с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), для борьбы с палестинским движением «Хамас», контролирующим сектор Газа. То есть фактически предложил Израилю военную помощь и опыт международной коалиции, члены которой активно участвовали в освобождении от ИГ иракского Мосула и сирийской Ракки, не особо считаясь с масштабом разрушений и жертв в этих городах.

Однако Эмманюэлю Макрону, как и многим международным лидерам, приходится учитывать свои отношения с арабским и исламским миром, а не только с Израилем, а также значительное число мусульманского населения в их собственных странах. Так что всем приходится балансировать.

Конференция по Газе была созвана в срочном порядке и приурочена к ежегодному Парижскому форуму мира, который пройдет 10–11 ноября. В Елисейском дворце решили, что раз мировые политики все равно собираются в Париже, почему бы не добавить в их расписание еще один день. Однако поспешность отражается на продуктивности. Европейское издание Politico еще за несколько дней до мероприятия процитировало на условиях анонимности мнение нескольких иностранных дипломатов, которые выразили скептицизм по поводу того, чего можно достичь в Париже, особенно учитывая, что на подготовку конференции отводилась всего неделя, да и в целом доступ в анклав зависит от Израиля. Как отмечает Politico, Израиль, который не был приглашен на конференцию, вообще не особо доволен проведением этого мероприятия.

Частично встреча в Париже стала ответом на призыв ООН выделить больше средств для Газы, которая нуждается примерно в $1,2 млрд. Однако официально цель по сбору взносов не была заявлена. И лишь несколько стран заявили о своих намерениях выделить гуманитарную помощь Палестине в рамках мероприятия. Первым это сделал сам президент Макрон, заявив, что Франция предоставит дополнительные €80 млн ($85 млн) в виде гуманитарной помощи гражданскому населению Газы, в результате чего общий объем финансирования палестинцев Парижем в этом году составит €100 млн ($107 млн). О выделении дополнительной помощи заявили также Ирландия, Австрия и Дания. Германия сделала это еще в начале недели. «Мы в четыре раза увеличили гуманитарную поддержку Газе и Западному берегу, но в основном она предназначена для Газы, до €100 млн»,— сказала также от лица ЕС присутствовавшая в Париже глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Все эти суммы, безусловно, необходимы, но в целом конференция в Париже просто стала для западных стран возможностью послать сигнал о том, что они заботятся о палестинцах.

Аналогично действуют и правительства арабских и исламских стран. Саммиты Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества пройдут в эти выходные в Эр-Рияде. Там также будет обсуждаться помощь жителям Газы и прозвучит жесткая критика в адрес «израильской агрессии». При этом в той же Саудовской Аравии на днях заявили, что процесс нормализации отношений с Израилем по-прежнему остается в повестке дня. Правда, как подчеркнул саудовский министр инвестиций Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, этот процесс должен сопровождаться решением палестинского вопроса и стать частью «более масштабной нормализации в Ближневосточном регионе».

Арабские страны очень озабочены, что будет в секторе Газа после окончания израильской оккупации. Они неоднократно выступали и против выселения оттуда палестинцев (при этом в Израиле серьезно и не рассматривали такой вариант), и израильской оккупации сектора. Нет особо желающих и посылать туда свои войска, чтобы контролировать безопасность. В частности, резко против этого публично высказалась Иордания. О том, что Египет также не хочет заниматься контролем Газы, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. По их словам, соответствующее предложение президенту Египта Абдель-Фаттаху ас-Сиси сделал в начале недели во время посещения Каира директор ЦРУ Уильям Бёрнс. Речь шла о временной опеке сектора, после того как Израиль ликвидирует там «Хамас», а официальные палестинские власти не окрепнут достаточно, чтобы взять власть в Газе в свои руки.

Но пока в любом случае это вопрос будущего. Сейчас одна из главных задач, которые стоят перед всеми переговорщиками,— прекращение огня или хотя бы гуманитарные паузы со стороны Израиля в обмен на освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников, среди которых как израильтяне, так и граждане еще более чем 25 государств.

В четверг глава израильской разведслужбы «Моссад» Давид Барнеа провел переговоры в Дохе с главой ЦРУ США Уильямом Бёрнсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. По информации Reuters и израильских СМИ, они обсуждали параметры соглашения об освобождении заложников и приостановке боевых действий. Речь идет о том, чтобы отпустить примерно 10–29 заложников в обмен на одно- или двухдневную гуманитарную паузу. Одновременно с этим в четверг эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отправился в Абу-Даби, который поддерживает дипломатические отношения с Израилем, а в пятницу он намерен посетить Каир. Результаты всех этих переговоров еще неизвестны. Пока, как стало известно в четверг, США убедили Израиль вводить ежедневные гуманитарные паузы, чтобы люди могли покидать север сектора Газа, где Израиль проводит основную военную операцию.

Марианна Беленькая, Тель-Авив