Нетаньяху выступил против передачи сектора Газа под контроль Палестины

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не согласен передавать контроль над сектором Газы Палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Глава израильского правительства отметил, что тот до сих пор не осудил «Хамас». Израиль, как заявил господин Нетаньяху, намерен искоренить «Хамас», демилитаризовать сектор Газа и по итогу операции оставит за собой право «осуществлять контроль с точки зрения безопасности» в анклаве.

Во время пресс-конференции израильский премьер ответил на вопрос, сможет ли палестинская администрация после войны управлять сектором Газа. «Я скажу вам, чего там не будет. Там не будет "Хамаса". Также там не будет гражданской администрации, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, уничтожать государство Израиль. Там не может быть власти, которая бы выплачивала семьям убийц суммы в зависимости от количества убитых ими людей. Там не может быть власти, лидер которой до сих пор, спустя 30 дней, не осудил ужасную резню»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).

Премьер Израиля заявил, что в секторе Газа «должно быть что-то другое». «Но в любом случае у нас должен быть контроль безопасности. Я на этом настаиваю. Возможно, на меня будут давить по этому вопросу. Я не намерен отступать... Выполнение задачи требует, чтобы на следующий день после "Хамаса" там не мог подняться другой "Хамас"»,— добавил господин Нетаньяху.

Таким образом, политика израильского правительства противоречит идеям американской администрации. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе заявлял, что контроль над сектором Газа должна получить палестинская администрация, которая сейчас управляет Западным берегом. Президент Палестины Махмуд Аббас ранее в ноябре заявил господину Блинкену о готовности взять сектор Газа под управление.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев