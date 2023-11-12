Усман Нурмагомедов не будет лишен титула чемпиона Bellator после дисквалификации

Спортивная организация Bellator не намерена лишать российского бойца MMA Усмана Нурмагомедова чемпионского титула, сообщил исполнительный директор промоушена Майк Коган. Он отметил, что организация рассматривает реванш с Брентом Примусом, результаты боя с которым были аннулированы из-за нарушения антидопинговых правил.

«Это был не допинг. Никто не лишает его никаких титулов. Реванш с Брентом Примусом — единственное, что имеет смысл»,— написал господин Коган в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Усман Нурмагомедов был отстранен от соревнований на полгода Атлетической комиссией штата Калифорния. Менеджер бойца Ризван Магомедов объяснил, что тот «проходил лечение и принимал препараты по назначению врача» за три месяца до боя. В команде не знали, что в препарате содержится запрещенное вещество. По словам господина Магомедова, спортсмена хотели дисквалифицировать на более длительный срок, но после предоставление документов наказание было назначено на шесть месяцев. Как отметил менеджер, команда должна была уведомить комиссию об использовании препаратов.

Бой Усмана Нурмагомедова и Брента Примуса состоялся в американском Сан-Диего в октябре. Он завершился победой россиянина по единогласному решению судей. Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе и вышел в финал Гран-при Bellator. Для 25-летнего россиянина победа стала 18-й в карьере, он ни разу не проигрывал. Родной брат бойца UFC Умара Нурмагомедова и троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Леонид Уварчев