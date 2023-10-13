Никаких «но»

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в четверг со специальным телевизионным обращением, посвященным трагическим событиям в Израиле. За 10 минут в эфире он определил отношение французского правительства к происшедшему, назвав нападавших террористами, признав за Израилем право на «решительный и справедливый» ответ, но попросив израильские власти «щадить гражданское население». При этом нет сомнений, что главное для президента сейчас не мировая политика и война в секторе Газа, а напряженность в собственной стране, считает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Израиль пережил самую трагическую террористическую атаку в своей истории»,— заявил в четверг Эмманюэль Макрон. Он сразу же расставил акценты, назвав боевиков «Хамаса» террористами и заверив: французы разделяют горе Израиля. Согласно французскому президенту, Израиль вправе «защищать себя», «реагируя решительно и справедливо», однако при этом «щадя гражданское население».

Выступление президента Макрона состоялось на пятый день после атаки движения «Хамас» на юг Израиля. Но нельзя сказать, что Франция медлила с ответом.

Уже в понедельник, 9 октября, по Парижу прошагал «марш солидарности с Израилем и израильтянами», организованный по призыву Совета еврейских учреждений Франции (Crif). В нем приняли участие 16 тыс. человек, в том числе многие политики, бывшие и нынешние (например, экс-президент Николя Саркози и глава партии «Республиканцы» Эрик Сиотти). Ждали даже министров. Обычно члены кабинета не ходят по городу в колоннах, но в этот раз им было дано специальное разрешение. Впрочем, воспользовался им только пресс-атташе правительства Оливье Веран. Его коллеги предпочли заняться разруливанием ситуации на своих рабочих местах.

Израильско-палестинский конфликт опасен для Парижа тем, что взаимная ненависть может вырваться на улицы французских городов. Дело прошлое, но Франция помнит теракты палестинских боевиков в центре Парижа.

Сменявшие друг друга правительства старались соблюсти баланс между евреями и арабами-палестинцами у себя дома. Антисемитизм во Франции имеет давние корни и отнюдь не ушел в прошлое вместе с функционерами режима Виши и старшим поколением ультраправых, вроде Жана-Мари Ле Пена. Симпатии к палестинцам и антипатию к Израилю традиционно испытывала (и не стеснялась высказывать) не только многочисленная арабская диаспора, но и немалая часть левых интеллектуалов и политиков.

На сей раз, правда, демонстративная, открытая жестокость боевиков «Хамаса» по отношению к мирному населению склонила чашу весов в пользу Израиля, показав «борцов за свободу» в виде таких же убийц, которые расстреливали французов на улицах Парижа в 2015 году или давили грузовиком на набережной в Ницце в 2016-м. На это прямо указал президент Макрон, напомнив: в устроенной «Хамасом» бойне погибли и французские граждане.

Президент объявил о подтвержденной гибели 13 человек. Еще 17, среди них 4 ребенка, пропали без вести. Возможно, он похищены палестинской группировкой.

Сразу после речи Эмманюэля Макрона стало известно, что делом об убийстве и похищении занимается Национальная антитеррористическая прокуратура. Это, по сути, означает, что проявление деятельных симпатий к «Хамасу» может быть признано оправданием терроризма и повлечь за собой соответствующие наказания. Другой вопрос, конечно, насколько эти угрозы будут исполняться.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен направил вчера распоряжение префектам запретить пропалестинские демонстрации, «поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка». Разрешения на такие акции не должны выдаваться. «Организация этих запрещенных демонстраций должна повлечь за собой аресты»,— уточнил глава МВД.

Министр также потребовал усилить и «сделать заметной» охрану мест, «которые посещают французы иудейского вероисповедования». Это связано с усилившимися в последние дни антисемитскими выходками (пока не выходящими, впрочем, за рамки банального хулиганства). По словам Жеральда Дарманена, таких случаев уже больше сотни. Как следствие, 24 человека были задержаны полицией.

В общем, манифестации, которые сторонники Палестины собирались устроить в Париже на площади Республики, были запрещены. Но это никак не помешало им состояться.

Вчера вечером около 3 тыс. человек с палестинскими флагами и антиизраильскими плакатами наводнили площадь. Полиции пришлось прибегнуть к слезоточивому газу и водометам, чтобы охладить пыл демонстрантов. Именно таких силовых столкновений правительство хочет любой ценой избежать. Толчком к насилию может сейчас послужить любой инцидент у синагоги, школы или мечети. Поэтому циркуляр МВД и требует «демонстративного присутствия» полиции во всех потенциально опасных точках.

Эмманюэль Макрон в своей речи пообещал защиту не только евреям. Он выразил надежду, что мусульман Франции не обвинят огульно в симпатии к террористам. Президент взывал к «духу согласия», уверяя, что страну от любых угроз может прикрыть только «щит единства».

Кроме того, в четверг президент собрал в Елисейском дворце представителей всех политических партий. Ему важно было узнать из первых уст мнения и выработать общий взгляд на происходящее на Ближнем Востоке. На встрече, продолжавшейся более двух часов, единство было достигнуто в основном в том, что Франция должна обеспокоиться ситуацией с заложниками и возвращением тех своих граждан, особенно детей, которым может угрожать опасность.

Вероятно, кстати, что среди французов с двумя паспортами могут оказаться и жители палестинских территорий. Правые партии требовали усиления нажима на палестинское государство, в частности настаивали на прекращении французской финансовой помощи, которая только в прошлом году достигла €95 млн. Левые хотели, чтобы Франция не вставала так открыто плечом к плечу с Израилем, а пыталась сохранить на Ближнем Востоке позицию арбитра.

При этом подавляющее большинство политиков с первого дня решительно осудили террористов.

К иной риторике прибегла только «Непокорившаяся Франция» (LFI) Жан-Люка Меланшона. Глава партии и его соратники выступили в том смысле, что насилие проявлено с обеих сторон, а убийства женщин и детей являются лишь новым закономерным этапом антиколониальной борьбы. Когда практически все, в том числе и союзники по парламентскому блоку Nupes, отмежевались от LFI, руководители «Непокорившейся Франции» стали нехотя оправдываться, что их не так поняли. Однако о том, что поняли их достаточно хорошо, свидетельствует тычок, который дал им в своей речи президент Макрон: «Те, кто смешивает защиту палестинцев с оправданием терроризма, совершают моральную, политическую и стратегическую ошибку. Перед лицом терроризма никаких «"да, но" быть не может».