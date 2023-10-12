Зарубежные СМИ: Кто может оказать поддержку «Хамасу»?

Госсекретарь США Энтони Блинкен приземлился в Израиле. Как сообщает местная радиостанция Kan, в первую очередь он отправится в Иерусалим для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вашингтон полностью поддерживает Израиль в конфликте, пишут зарубежные СМИ. При этом есть страны, которые могли бы активнее вмешаться в происходящее на стороне «Хамаса». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

США полностью поддерживают Израиль. Об этом американский президент Джо Байден вновь заявил 11 октября на круглом столе еврейских лидеров в Вашингтоне, пишет The Guardian. 12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен также отправится в Израиль, чтобы встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Ранее американский чиновник вел переговоры с официальными лицами нескольких арабских стран, чтобы отговорить другие государства или группировки боевиков от участия в конфликте. Госсекретарь также планирует посетить Иорданию, и официальные лица США заявили, что поездка может быть продлена. Вашингтон уже предоставил Израилю военную помощь, напоминает издание. Речь идет об американских истребителях.

Другая сила в регионе — Египет, который пытается выступать посредником в конфликте и поддерживает контакты с Соединенными Штатами и другими странами. Как отмечает Reuters, Каир активно ведет переговоры с Иерусалимом и Вашингтоном, чтобы открыть доставку гуманитарной помощи и топлива через свой контрольно-пропускной пункт. Однако Египет отверг предложения о создании коридоров из Газы для выхода мирных жителей. Как утверждает источник издания, исход палестинцев из анклава может иметь серьезные негативные последствия для Каира.

Активно содействовать мирному урегулированию конфликта пытается и Пекин. The New York Times сообщает, что Китай показывает готовность работать вместе с Египтом в роли посредника. Однако правительство страны подверглось критике со стороны США за недостаточную поддержку Израиля.

Тем временем Иран, по данным The Wall Street Journal, помогал руководству «Хамаса» планировать нападение. Издание утверждает, что офицеры элитного иранского подразделения сотрудничали с членами организации над разработкой воздушных, наземных и морских операций. Цель заключалась в создании для Израиля угрозы со всех сторон.

Однако вероятность совместных планов Ирана и «Хамас» не подтверждают источники The New York Times в разведке США. Сразу несколько собеседников издания — как в Америке, так и на Ближнем Востоке — сообщили, что ни Вашингтон, ни Иерусалим не смогли найти прямых доказательств этого. При этом газета отмечает наличие заинтересованности Ирана в эскалации конфликта.

Наиболее вероятным новым участником противостояния, по мнению Al Jazeera, может стать Ливан, а точнее — группировка «Хезболла». По меньшей мере трое членов этого образования были убиты во время взаимных ракетных обстрелов за последние дни.

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