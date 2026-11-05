Суд в Армении арестовал Самвела Карапетяна на месяц

«Электрические сети Армении» — крупнейший актив Самвела Карапетяна в Армении. В 2025 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Самвел Карапетян был арестован по обвинению в призывах к захвату власти. Несколько месяцев он пробыл в ереванском СИЗО, затем его перевели под домашний арест.