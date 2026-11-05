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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Мир

Суд в Армении арестовал Самвела Карапетяна на месяц

Антикоррупционный суд Еревана постановил арестовать лидера партии «Сильная Армения», главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Меру пресечения избрали сроком на месяц, сообщает ТАСС.

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Накануне сотрудники СК Армении провели обыски в домах Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции «Сильной Армении» Нарека Карапетяна. В общей сложности обыски прошли по 65 адресам. Господин Карапетян был задержан. Следователи назвали поводом уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями из-за нарушений в ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащем бизнесмену.

Чем известен глава ГК «Ташир» Самвел Карапетян

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«Электрические сети Армении» — крупнейший актив Самвела Карапетяна в Армении. В 2025 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Самвел Карапетян был арестован по обвинению в призывах к захвату власти. Несколько месяцев он пробыл в ереванском СИЗО, затем его перевели под домашний арест.
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