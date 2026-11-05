Суд в Армении арестовал Самвела Карапетяна на месяц
Антикоррупционный суд Еревана постановил арестовать лидера партии «Сильная Армения», главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Меру пресечения избрали сроком на месяц, сообщает ТАСС.
Накануне сотрудники СК Армении провели обыски в домах Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции «Сильной Армении» Нарека Карапетяна. В общей сложности обыски прошли по 65 адресам. Господин Карапетян был задержан. Следователи назвали поводом уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями из-за нарушений в ЗАО «Электрические сети Армении», принадлежащем бизнесмену.
«Электрические сети Армении» — крупнейший актив Самвела Карапетяна в Армении. В 2025 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. Самвел Карапетян был арестован по обвинению в призывах к захвату власти. Несколько месяцев он пробыл в ереванском СИЗО, затем его перевели под домашний арест.