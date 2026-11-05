Минфин предложил очно рассматривать споры между ФНС и налогоплательщиками

споры «особой сложности» будут рассматривать не менее трех должностных лиц, что должно минимизировать риск субъективных ошибок;

очное участие налогоплательщика, он также сможет лично (в том числе дистанционно через системы видео-конференц-связи) излагать свою позицию, отвечать на вопросы и реагировать на аргументы территориального налогового органа;

фиксация процесса рассмотрения жалобы на аудио и видео, что «должно стать инструментом обеспечения дисциплины и доказательством соблюдения процедурных прав сторон»;