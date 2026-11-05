Минфин предложил очно рассматривать споры между ФНС и налогоплательщиками
Минфин подготовил законопроект, направленный на совершенствование процедуры досудебного урегулирования налоговых споров. Налогоплательщики смогут очно участвовать в рассмотрении жалоб, также вводится обязательная аудио- и видеозапись заседаний.
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В числе предлагаемых изменений:
споры «особой сложности» будут рассматривать не менее трех должностных лиц, что должно минимизировать риск субъективных ошибок;
очное участие налогоплательщика, он также сможет лично (в том числе дистанционно через системы видео-конференц-связи) излагать свою позицию, отвечать на вопросы и реагировать на аргументы территориального налогового органа;
фиксация процесса рассмотрения жалобы на аудио и видео, что «должно стать инструментом обеспечения дисциплины и доказательством соблюдения процедурных прав сторон»;
обязанность налогового органа публиковать тексты решений по жалобам на официальном сайте.
Проект закона разработали после анализа правоприменительной практики, которая показала «необходимость оптимизации и повышения эффективности процедуры досудебного урегулирования налоговых споров, а также совершенствования механизма защиты прав налогоплательщиков», сказано в пояснительной записке.