Шохин: выработка позиции бизнеса может идти под эгидой бизнес-уполномоченного
При отсутствии площадки, высказывающей согласованную позицию бизнеса — такой как «большая четверка» объединений (РСПП, ТПП, «Деловая Россия», «Опора России»),— консолидацию мнений придется проводить «под знаменем уполномоченного», сказал в интервью “Ъ” уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и глава РСПП Александр Шохин.
Комментируя недавние наработки экспертов «Деловой России» из 52 пунктов, которыми среди прочего предлагалось ужесточить налоговые режимы для малого бизнеса, Александр Шохин предположил: «Наверное, многим в правительстве выгодно, когда разные бизнес-объединения высказывают свою точку зрения. Тогда можно либо их вообще не слушать, видя, что они не могут договориться, либо выбрать ту точку зрения, которая больше совпадает, как говорится, с линией партии».
В качестве другого примера несогласованности действий бизнеса он привел сделанное «Деловой Россией» на встрече с президентом два года назад предложение резко снизить порог дохода для обложения НДС, которое «правительство горячо поддержало». Трем другим объединениям после этого удалось убедить правительство действовать мягче. «Ну и мы продемонстрировали, что бизнес не научился договариваться между собой»,— сказал Александр Шохин. Тем не менее, по его словам, говорить о «большой четверке» нужно, потому что именно так власть воспринимает бизнес-сообщество. «Мы не хотели бы "Деловую Россию" вычеркивать из "большой четверки". Тем более что они, видимо, нравятся кому-то во власти, раз иногда высказывают такие идеи, на которые не решается ни Минфин, ни правительство»,— сказал Александр Шохин.