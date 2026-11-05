Шохин: выработка позиции бизнеса может идти под эгидой бизнес-уполномоченного

В качестве другого примера несогласованности действий бизнеса он привел сделанное «Деловой Россией» на встрече с президентом два года назад предложение резко снизить порог дохода для обложения НДС, которое «правительство горячо поддержало». Трем другим объединениям после этого удалось убедить правительство действовать мягче. «Ну и мы продемонстрировали, что бизнес не научился договариваться между собой»,— сказал Александр Шохин. Тем не менее, по его словам, говорить о «большой четверке» нужно, потому что именно так власть воспринимает бизнес-сообщество. «Мы не хотели бы "Деловую Россию" вычеркивать из "большой четверки". Тем более что они, видимо, нравятся кому-то во власти, раз иногда высказывают такие идеи, на которые не решается ни Минфин, ни правительство»,— сказал Александр Шохин.