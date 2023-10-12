«Нужны новые подходы»

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль. Он в очередной раз поддержал еврейское государство и обещал продолжать в том числе военные поставки. На этот счет идут консультации с Конгрессом. Глава Госдепа намерен также встретиться с руководством Палестинской автономии. Со своей стороны, израильский премьер Биньямин Нетаньяху призвал ввести санкции против всех, кто поддерживает «Хамас». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что западному миру придется вновь менять приоритеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госсекретарь США Энтони Блинкен нашел немало теплых слов, чтобы выразить поддержку Израилю: пока Америка существует, она не оставит своего главного союзника на Ближнем Востоке. Он прибыл сюда не только как госсекретарь, но и как этнический еврей. Помощь из США уже в стране. В регион направлены два американских авианосных соединения с крылатыми ракетами на борту.

Со своей стороны, премьер Биньямин Нетаньяху среди прочего заявил, что «Хамас» — это ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) и против тех, кто помогает группировке, необходимо ввести санкции. Террористы должны быть изгнаны из сообщества наций, и ни один лидер не должен поддерживать с ними контакты. К слову, Российская Федерация «Хамас» террористами не считает, и в Москву их представители приезжали не раз.

По данным израильской стороны, вслед за Блинкеном прилетает глава Пентагона Ллойд Остин. Видимо, предстоит детальное обсуждение военных аспектов. Что касается политической части, госсекретарь США встретится также с Махмудом Аббасом — официальным главой Палестинской автономии. Вперед забегать не будем — многие страны прилагают усилия, чтобы не допустить разрастания конфронтации.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с программной речью в поддержку Израиля на заседании Бундестага. По его словам, Германия запретит «Хамас» и пересмотрит финансирование Палестины, также она намерена пресекать все акции в поддержку террористов.

Таким образом, западный мир снова, как и в случае с Украиной, вынужден пересматривать приоритеты своей политики.

И вот кажется, что мы наблюдаем очередной кризис левых идей, в том числе пресловутого мультикультурализма и толерантности. Все ведь очень просто: террориста нельзя приручить, он никогда не адаптируется к нормальной жизни. Он может только делать вид, что перековался и хочет работать и жить в цивилизованном обществе. Но его цель — выбрать время, чтобы нанести удар. От террориста нельзя откупиться гуманитарной помощью и специальными программами ООН.

Притом что лидеры разных организаций или автономий всю эту помощь благополучно разворовывают или опять же направляют на подготовку очередных атак. Как мы видим, не спасают от террора самые современные и небывалые технологии, высокие стены и инновационные заборы. Все это преодолевается самыми простыми и примитивными методами.

Но как отделить потенциальных боевиков от действительно нормальных людей, которых, по идее, должно быть больше как среди беженцев-мигрантов, что прибывают в Европу, так и среди жителей бедных, потенциально проблемных стран и разных автономий? Вот это действительно проблема. Здесь нужны новые подходы. Как бы то ни было, это дело не одного дня, так что пока приходится воевать. И война эта началась не сегодня и закончится явно не завтра.

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