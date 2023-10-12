Израиль и Палестина обмениваются ударами

Число погибших в секторе Газа превысило 1,4 тыс. человек, сообщили в Минздраве Палестины. В Израиле — более 1,3 тыс. жертв. Посол Израиля в Москве заявил, что переговоров о прекращении огня не будет до уничтожения всей инфраструктуры «Хамаса». Военное ведомство 11 октября пообещало «стереть с лица земли» группировку. В сектор Газа не поступают вода, топливо и электричество. Израиль обещает сохранять блокаду до освобождения своих граждан, взятых в заложники. Власти Палестины заявляют, что ситуация близка к гуманитарной катастрофе: больницы переполнены, разрушены сотни домов. О гибели 11 сотрудников сообщила ООН — их нашли под завалами вместе с семьями. Есть случай расправы над палестинцами — еврейскими переселенцами, сообщил Минздрав автономии.

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Не решен вопрос об открытии гуманитарных коридоров, которые позволят покинуть сектор Газа иностранцам и мирным жителям. По данным СМИ, к переговорам подключился Египет. Турция, в свою очередь, предположительно, договаривается с «Хамасом» об освобождении 150 пленных. С просьбой об эвакуации обратились около 400 россиян, говорит пресс-секретарь представительства России в Палестине Алия Зарипова:

«На данный момент желание покинуть анклав изъявили порядка 550 человек. Около 400 из них — граждане РФ. В основном это россияне, которые здесь живут семьями. Некоторые звонили и сообщали нам, что у них разрушены дома. Вопрос эвакуации прорабатывается. Но на данный момент КПП, которые граничат с территорией Израиля, не функционируют. Пункты на границах с Египтом то работают, то закрываются, тоже попадают под обстрелы.

Остальные — граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Палестины. О датах эвакуации, маршрутах пока говорить преждевременно. Но у нас есть позитивный опыт организации эвакуации в мае-июне 2021 года, ее провели после очередного витка эскалации. Тогда также были вывезены граждане Украины и Казахстана. На консульском учете как живущие в секторе Газа состоят 1-1,2 тыс. россиян. Информации о погибших или пострадавших у нас пока нет».

Израиль в последние дни также обстреливается с территорий Сирии и Ливана, где базируется группировка «Хезболла». Там называли атаку ответом на гибель своих бойцов. 12 октября Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо. В ЦАХАЛе сообщили, что прежде вблизи Голанских высот упали снаряды, запущенные из Сирии, израильской территории они не достигли.

В среду появились первые сообщения о международных контактах с воюющими сторонами. В Израиль прибыл глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Правда, во время визита сработала воздушная тревога, и ему пришлось бежать в бомбоубежище. Сегодня с премьер-министром Биньямином Нетаньяху встретился госсекретарь США Энтони Блинкен, который заверил Израиль в поддержке. Пентагон уже направил в Восточное Средиземноморье авианосец, причем, по данным СМИ, не последний.

13 октября Блинкен должен встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Также ожидается, что Вашингтон удержит соседние арабские страны от прямого участия в конфликте, поясняет корреспондент портала Newsru.co.il Габи Вольфсон:

«Ракетные обстрелы израильской территории продолжаются. Накануне "Хамас" впервые выпустил ракету в сторону Хайфы. Однако интенсивность в последние сутки немного снизилась.

По мнению военных, это связано с тем, что "Хамас" отдает себе отчет в том, что война будет продолжительной, поэтому не торопится расходовать свои ресурсы.

Есть остаточные группы боевиков среди тех, кто устроил побоище 7 октября и продолжает попытки проникновения в израильские населенные пункты и убийства израильтян. Кроме того, все новые боевики пытаются попасть через незаделанные дыры в разделительном заборе с сектором Газа. Но террористов уничтожают на месте. Еще одна проблема в том, что "Хезболла" может присоединиться к войне. У нее гигантский ракетный потенциал, накопленный за 17 лет, которые прошли со Второй ливанской войны. 150 тыс. ракет в состоянии поразить любую точку на территории Израиля.

Я не уверен, что "Хезболла" получила распоряжение от своих иранских хозяев уже сейчас вступать в игру в полную силу. Специалисты не исключают, что они хотят сохранить эту группировку на тот момент, когда будет прямое противостояние между Ираном и Израилем, и тогда через "Хезболлу" влиять на происходящее на нашей территории. Поэтому сейчас организация проводит двойственную политику, время от времени обстреливая израильскую территорию.

В Израиле не исключают, что, если операция в секторе Газа будет развиваться, на определенном этапе "Хезболла" более активно присоединится к военным действиям. Деталей относительно сухопутной операции нет. Есть мнение, что она начнется только после того, как полностью будет нейтрализована угроза боевиков, находящихся на нашей территории. Также считают, что она стартует в какой-то неожиданный для "Хамаса" момент».

На фоне массовой мобилизации резервистов в Израиле приостановили работу учебные учреждения, не работают некоторые магазины и кафе. До 5 ноября отложено начало учебного года в Университете Тель-Авива. По всей стране объявлен режим ЧС. Некоторые боевики, которые участвовали в субботней атаке, остаются на территории Израиля. Их местоположение выявляют спецслужбы. Всего 7 октября в Израиль проникли тысячи террористов, заявили в Минобороны.

Большинство из них уничтожено, но в городах сохраняется угроза терактов. И местные жители стали предельно бдительны, говорит главный редактор Первого радио Влад Зерницкий, который находится в Сдероте: «Был такой случай: полиция ехала на машине и увидела, что на автобусной остановке стоит молодой человек, который ловит попутку. Их внимание привлекли военные ботинки на нем. Они остановились и задержали его. Оказалось, что это террорист, который спрятал за остановкой автомат и сумку с магазинами.

Он выдавал себя за парня, который ловит попутку, а на самом деле, скорее всего, хотел захватить машину, чтобы пробраться, может быть, в центр и совершить какие-то теракты. Бдительность повышена по максимуму. Мы посматриваем друг на друга: проезжает машина — на меня оттуда смотрят, я смотрю внимательно в автомобиль, потому что все может быть.

Безусловно, страна перешла на такой чрезвычайный режим жизни. На территории от южных границ до Тель-Авива не функционируют школы, учебные заведения, детские сады, не ходит общественный транспорт. На юге никто не работает на предприятиях, люди дома в оплачиваемом отпуске. Магазины открыты. Власти конкретных городов сообщают о том, какие из них работаю и в какие часы».

11 октября израильское правительство и оппозиция сформировали так называемый военный кабинет. С инициативой выступил Биньямин Нетаньяху. Кроме него, в состав нового органа вошли министр обороны Йоав Галант и глава оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганц. Он, как и Нетаньяху, в прошлом командовал генштабом. Теперь власти будут работать только на нужды армии. Политики на руководящих должностях переназначены автоматически, чтобы не отвлекаться на межпартийную борьбу.

Одним из первых решений стал перенос муниципальных выборов, рассказывает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич, который находится в Тель-Авиве: «К кабинету присоединилась вторая по величине оппозиционная партия "Государственный лагерь". Во главе там два бывших командующих генштабом — Бени Ганц и Гади Айзенкот. Наблюдателями, то есть участниками с совещательным голосом, станут еще один бывший командующий генштабом и депутат, который отвечает за контакты с США.

За пределами коалиции остается главная оппозиционная партия "Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом и русская правая партия "Наш дом Израиль". Считается, что очень важно принять решение о проведении сухопутной операции не узким правительством, где 64 голоса, а более широким. Теперь еще 12 депутатов присоединились к коалиции. Одной из договоренностей был перенос на три месяца муниципальных выборов, которые должны были состояться в стране в последний день октября.

Особо подчеркивается, что это не политическое решение. Кабинет будет действовать в расширенном составе исключительно до дня окончания военной операции. Что касается Нетаньяху, по сути, в обществе есть консенсус о том, что его политическая карьера закончена. После завершения военных действий будет государственная комиссия, как это всегда случается, в частности, например, после Второй ливанской войны».

Накануне газета The New York Times также сообщала, что вторжение «Хамаса» в Израиль могло произойти из-за «множества нарушений безопасности» со стороны военных. Высокопоставленный источник издания в израильских спецслужбах сообщил, что разведка страны слишком полагалась на оборудование, а боевикам удалось его отключить. Кроме того, военные, предположительно, безоговорочно доверяли заявлениям «Хамаса», сделанным по частным каналам.

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Елизавета Скобцова