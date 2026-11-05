Президенту готовят третий срок

«У Конгресса в принципе не так много инструментов, чтобы непосредственно влиять на внешнюю политику. Можно оказывать давление, но внешняя политика — это прерогатива исполнительной власти. В случае с Трампом она усиливается, потому что глава США пытался внешнеполитические полномочия максимально переключить на Белый дом, на администрацию президента. После победы демократы могут принять резолюции, осуждающие, запрещающие, принуждающие администрацию сделать какие-то вещи. Трамп, конечно же, может наложить вето, но я не думаю, что это будет работать всегда, тем более что по многим показателям демократы могут создать коалицию с какой-то частью республиканцев».