Президенту готовят третий срок
Что на самом деле могут сделать демократы после выигрыша на выборах
«Синие» возьмут Дональда Трампа под жесткий контроль. Они воспользуются большинством в обеих палатах Конгресса и начнут расследования против Белого дома, считают опрошенные “Ъ FM” политологи. Для начала Демпартия вызовет представителей администрации Трампа на слушания.
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«Дональд Трамп все испортил», — так The Washington Post отреагировала на результаты промежуточных выборов. Республиканцы расплатились сполна за непопулярность президента, войну с Ираном и дорогой бензин. Демократы не просто отвоевали Конгресс, а получили большинство сразу в обеих палатах.
Теперь Трампу придется бороться не только с либеральной прессой, но и конгрессменами, иронизируют журналисты. CNBC допускает, что Демпартия проверит последние сделки Трампа и его семьи, а затем оспорит законность иностранных пошлин и ограничений против мигрантов. Но американский политолог Георгий Бардмессер считает, что главные приоритеты демократов будут совсем другими:
«Кроме импичмента ничем Конгресс заниматься, в основном, и не будет. В реальный приговор это все, конечно, не воплотится: все-таки у республиканцев есть 44 места в Сенате, а нужно 67 голосов как минимум. То есть нужно, чтобы 11 республиканцев за это проголосовало. С точки зрения Трампа, волноваться не о чем: во всяком случае насчет законодательных действий: попыток финансового контроля над бюджетом, над дефицитом».
Триумф Демпартии даже в «красных» штатах — Техасе, Мэне, Канзасе и Огайо — вряд ли приблизит импичмент Трампа. Аналитики отмечают, что этого не произойдет и в том случае, если расследования поддержат умеренные республиканцы вроде Джона Кертиса и Пита Рикеттса. С их помощью можно привлечь к ответственности соратников Трампа, говорит преподаватель Дрексельского университета Сергей Костяев:
«Импичмент — это выдвижение обвинения в Палате представителей. У Трампа уже есть на счету два импичмента. В том, что будет импичмент и сейчас, сомневаться не стоит. Возможно, кстати, демократы не будут пытаться лезть в эту историю, понимая, что через Сенат президента США отстранить не получится. Поэтому они просто инициируют расследования на уровне юридического комитета в Палате представителей, юридического комитета в Сенате и комитета по государственному надзору в Палате представителей.
Будут вызывать свидетельстовать под присягой сотрудников администрации Трампа».
У демократов — грандиозные планы. Они вновь изучат файлы финансиста Джеффри Эпштейна, проверят расходы бюджета, а также оценят результаты работы Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Чрезмерный контроль за переговорщиками осложнит диалог с Москвой, полагает эксперт по международным отношениям Оксфордского университета Павел Шариков:
«У Конгресса в принципе не так много инструментов, чтобы непосредственно влиять на внешнюю политику. Можно оказывать давление, но внешняя политика — это прерогатива исполнительной власти. В случае с Трампом она усиливается, потому что глава США пытался внешнеполитические полномочия максимально переключить на Белый дом, на администрацию президента. После победы демократы могут принять резолюции, осуждающие, запрещающие, принуждающие администрацию сделать какие-то вещи. Трамп, конечно же, может наложить вето, но я не думаю, что это будет работать всегда, тем более что по многим показателям демократы могут создать коалицию с какой-то частью республиканцев».
Конгресс также ограничит Трампа на российско-украинском треке, продолжает Павел Шариков:
«Будут ли под микроскопом рассматривать любую инициативу Трампа по Украине? Будут. Они могут затребовать под присягой отвечать на вопросы. Учитывая, что они будут формировать все комитеты, связанные с внешней политикой, к этим слушаниям они серьезно подготовятся. Они могут объявить импичмент какому-нибудь должностному лицу. А главное, и республиканцы, и демократы уже смотрят на 2028 год и президентские выборы. Это будет тоже очень важный фактор».
Сам Трамп признал, что республиканцы проиграли выборы из-за войны в Иране и высоких цен на топливо.
Впрочем, он ни о чем не жалеет. Глава Белого дома уверен, что мир станет лучше, если у Ирана не будет ядерного оружия. Ради этого можно даже проиграть выборы.