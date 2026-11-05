Единение без права пересмотра

О положительном влиянии СВО на межнациональные отношения говорил и участник спецоперации, Герой России и депутат Госдумы Эдуард Казымов, рассказавший о контактах военных с населением занимаемых российской армией территорий. «Бывало так, что ребята, которые уходили в отпуска, начинали общаться с девушками с тех населенных пунктов. И у меня есть много примеров, где сейчас у них уже есть дети, и живут они вместе, и перевезли уже в Россию, потому что на той территории пока что нет возможности жить. Вот такие новые ячейки общества образовывались на моих глазах». В разговоре с “Ъ” господин Казымов дополнительно отметил пестроту межнациональной палитры этих новых ячеек. По его словам, украинок брали в жены многие служащие его подразделения, в составе которого были и осетины, и дагестанцы, и тувинцы, и алтайцы, и татары, и русские.