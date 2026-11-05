Единение без права пересмотра
Эксперты обосновали особый путь российского единства
Российское единство не подразумевает договорной основы, когда установленный однажды консенсус можно пересмотреть или усовершенствовать. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, приуроченного ко Дню народного единства. Не последнюю роль в солидаризации россиян, как заключили теоретики политической мысли, играет ощущение внешней угрозы, усиливающей стремление народа к суверенности.
Факт возвращения России к суверенитету даже на уровне базовых категорий констатировал на круглом столе 3 ноября профессор кафедры госполитики МГУ им. М. В. Ломоносова Вардан Багдасарян. По его словам, каждая цивилизация вырабатывает собственное понимание «сути единства» и какое-то время в России пытались внедрить представление о том, что единство — это сделка, договор, который можно пересмотреть и усовершенствовать: «Советский Союз распадался, когда возникла идея: давайте-ка перезаключим договор». Однако исконно российская модель, разъяснил ученый, строилась на иных принципах, восходящих к христианской идее Троицы: «нераздельность и неделимость». При этом все заграничные подходы, по его оценке, дали сбой: и французский, где на этничности ставится крест в пользу идеи гражданской нации; и немецкий, формировавшийся еще в эпоху феодальной раздробленности, где ставка делалась на единение вокруг общей культуры. И даже американский «плавильный котел», где все народы «переплавляются» на новых началах, сегодня перестает работать, заключил господин Багдасарян.
«В прошлом году Путин апеллировал к категории, над которой очень сильно иронизировали либералы,— "советский многонациональный народ"»,— вернулся политолог к отечественной концепции. Эта конструкция, отметил профессор, возникла накануне Великой Отечественной войны, в 1940 году. «Можно быть представителем любой национальности, (но в то же время.— “Ъ”) быть советским,— разъяснил он суть концепта.— И при этом дополненная во время войны формула гимна принципиально важна: "Сплотила навеки Великая Русь"». По мысли Вардана Багдасаряна, история повторяется: события Смутного времени, когда благодаря подъему народной субъектности удалось восстановить суверенитет, ничем принципиально не отличаются от преодоления Россией наследия 1990-х.
Эту мысль по-своему продолжил доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, отметив значимость внешней угрозы в деле сплочения: «Чем в большей степени это происходит, тем больше мы чувствуем свое единство по отношению к внешним силам». По его ощущениям, за время СВО «националистические страсти» сошли на нет, причем «не только потому, что государство за этим следит», а в силу естественных обстоятельств.
Данное наблюдение подтвердила представитель Аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева, презентовавшая свежие результаты опроса россиян по вопросам межнационального взаимодействия (см. график): «Консолидирующие эффекты, которые мы наблюдали в течение пяти лет… К ним можно по-разному относиться, но они есть. Мы это фиксируем в своих исследованиях. Они, безусловно, сказываются на всех сторонах жизни россиян. В том числе и на отношениях к национальностям». Одним из таких факторов стало, к примеру, увеличение доли россиян, одобрительно высказывающихся о межнациональных браках. По данным ВЦИОМ, 31% респондентов заявили, что одобрят брак близкого родственника с представителем другой национальности,— это на 10 п. п. больше, чем в 2020 году. 52% опрошенных отнеслись бы к такому браку нейтрально, и лишь 12% (против 19% шесть лет назад) — с неодобрением.
О положительном влиянии СВО на межнациональные отношения говорил и участник спецоперации, Герой России и депутат Госдумы Эдуард Казымов, рассказавший о контактах военных с населением занимаемых российской армией территорий. «Бывало так, что ребята, которые уходили в отпуска, начинали общаться с девушками с тех населенных пунктов. И у меня есть много примеров, где сейчас у них уже есть дети, и живут они вместе, и перевезли уже в Россию, потому что на той территории пока что нет возможности жить. Вот такие новые ячейки общества образовывались на моих глазах». В разговоре с “Ъ” господин Казымов дополнительно отметил пестроту межнациональной палитры этих новых ячеек. По его словам, украинок брали в жены многие служащие его подразделения, в составе которого были и осетины, и дагестанцы, и тувинцы, и алтайцы, и татары, и русские.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 3