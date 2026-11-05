Акции «Самолета» выросли на 8,6% после заявления о договоренности кредиторов
Акции застройщика «Самолет» на утренних торгах прибавляли 8,64% к закрытию предыдущего дня. По состоянию на 10:18 котировки компании скорректировались на отметке 277,8 руб. за бумагу (+5,83%).
Так акции «Самолета» отреагировали на заявление зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова. В интервью «РИА Новости» топ-менеджер сказал, что основные банки-кредиторы застройщика «достигли принципиальных договоренностей по комплексной программе улучшения финансового положения компании». Сейчас, по его словам, стороны работают над согласованием основных деталей программы.
«Программа должна учитывать интересы всех заинтересованных сторон, включая банки-кредиторы, держателей облигаций и акционеров»,— пояснил господин Попов. Завершить этот процесс планируется к концу 2026 года, добавил он.
«Самолет» — один из крупнейших в России застройщиков. Выручка группы в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее.