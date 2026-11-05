Акции «Самолета» выросли на 8,6% после заявления о договоренности кредиторов

«Самолет» — один из крупнейших в России застройщиков. Выручка группы в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее.