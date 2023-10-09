WP: Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа в ближайшие два дня

Американские официальные лица ожидают, что в ближайшие 24–48 часов израильское правительство начнет наземное вторжение в сектор Газа. Наступление, вероятнее всего, увеличит число погибших в конфликте, поскольку израильские войска войдут в густонаселенный сектор Газа, передает газета The Washington Post (WP).

Израиль запросил у США дополнительные боеприпасы, снаряды системы противоракетной обороны «Железный купол» и разведданные по ситуации в южном Ливане, также сообщила WP. Израильские власти предполагают, что война продлится две-три недели, и готовятся к возможной военной поддержке Палестины другими странами.

8 сентября Пентагон уже сообщал, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). В группу также входят ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась рано утром 7 октября. В ответ на это Израиль начал контртеррористическую операцию. Позже власти Израиля объявили о начале войны. С обеих сторон сотни погибших, тысячи пострадавших.

Подробнее о событиях — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Александра Горошилова