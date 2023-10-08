Байден решил оказать дополнительную помощь Израилю из-за нападения «Хамаса»
Президент США Джо Байден решил выделить дополнительную военную помощь властям Израиля в связи с нападением на страну сил палестинского исламского движения «Хамас», сообщает The News Yotk Times со ссылкой на Белый дом.
При этом в американской администрации не стали уточнять, какую именно помощь Вашингтон собирается оказать Тель-Авиву.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на неназванных американских чиновников, что США сейчас «активно работают» над выполнением просьбы Израиля о срочной поставке оружия и военной техники.
Сегодня, 8 октября, правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». Боевики «Хамаса» сообщили, что боевые действия продолжаются как минимум в семи населенных пунктах. Израильская армия объявила массовую эвакуацию мирных жителей из приграничных районов.
Накануне бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. Число погибших израильтян, по информации волонтеров, уже превысило 600 человек. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию и нанес авиаудары по многоэтажкам и мечетям в секторе Газа. По информации палестинского Минздрава, погибли более 300 человек.
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