WP: Израиль попросил США пополнить запасы снарядов для «Железного купола»

Власти Израиля запросили у США снаряды для системы противоракетной обороны «Железный купол», а также боеприпасы для личного состава. В дополнение к этому Израиль предложил США наладить обмен данными разведки ситуации на юге Ливана, передает источник газеты The Washington Post. Помощь ранее поручил выделить президент США Джо Байден, но Белый дом не уточнял, о каких вооружениях идет речь.

Планируется, что президент США Джо Байден окажет дополнительную финансовую помощь Израилю и направит соответствующий запрос совместно с запросом на финансирование Украины, сообщил анонимный источник газете. Информацию о том, что израильские власти обратились к Штатам, подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Однако он не раскрыл о чем именно просили израильтяне.

Власти Израиля ожидают, что военные действия продлятся несколько недель и предполагают расширение конфликта с другими странами. Израильские спецслужбы внимательно следят за южным Ливаном на случай атак со стороны «Хезболлы», однако они попросили усилить сотрудничество с США, поскольку Вашингтон обладает широкими возможностями наблюдения и опасается, что «Хезболла» или другие поддерживаемые Ираном группировки могут в значительной степени присоединиться к конфликту, пишет издание.

8 октября Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). В группу также входят ракетный крейсер USS Normandy, ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt.

Как американские политики возлагают друг на друга ответственность за войну в Израиле — в материале «Ъ» «Атака "Хамаса" отозвалась в США».

Александра Горошилова