Замглавы Рыбинска в розыске, претензии прокуратуры к «ТГК-2» и сокращение времени работы поликлиник

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По букве закона

Замглавы Рыбинска объявлен в федеральный розыск по делу Виктора Тамарова.

В Ярославле прокуратура выявила нарушения трудовых прав при продлении работы больницы. После этого поликлиники сократили время работы. Но ярославский губернатор не намерен отказываться от идеи увеличения графика работы больниц.

Прокуратура нашла нарушения при отключении горячей воды и ремонте сетей «ТГК-2».

В Ярославле возбуждено дело из-за затягивания строительства школы на Пашуковской.

Прокуратура обжаловала отказ в иске о возврате бывшей бани №2 в Ярославле.

В Ярославле вынесли приговор экстрадированному из Перу банковскому вору.

Отставки и назначения

В ярославском театральном институте сменился ректор.

Главу Переславля-Залесского выберут 9 ноября.

Председателем переславской гордумы стал прокурор в отставке.

Городская и региональная политика

В Ярославле на месте Заволжского рынка начали строить жилой комплекс.

Новую поликлинику в Ярославле построят рядом с ТЦ «Фараон».

В Ярославле могут появиться 2,2 тысячи платных парковочных мест.

Ярославская область может вернуть в федеральный бюджет средства на питание детей.

Ярославский бизнес

Гасиенду, ферму и туркомплекс построят в Ярославской области на гранты Минсельхоза.

Ярославский радиозавод строит логистический центр.

Самый большой в России электрокатамаран спустили на воду в Ярославле.

Транспорт

Наземное московское метро планируется пустить через Ярославль до Костромы.

Ярославль запустил авиасообщение с Самарой 5 октября.

Цитаты недели

«Очень интересный пример, когда школа на 3,5 тыс. учащихся. Я знаю, что у нас в Воронеже строится такая школа. Это большой такой образовательный комплекс. И очень хороший пример для больших микрорайонов. Может, нам более глубоко поизучать этот опыт» (Мэр Ярославля Артем Молчанов)

«Животное погибло в результате выявленных у него заболеваний, возникших до передачи ответчику (прим.: Московскому зоопарку). Принимая во внимание, что произошел падеж особи моржа, переданного истцом (прим.: Ярославский дельфинарий) ответчику по договору купли-продажи вследствие недостатков, за которые отвечает истец, ответчик подлежит освобождению от обязанности возместить стоимость полученного имущества в денежной форме» (Решение арбитражного суда Москвы по спору Московского зоопарка и Ярославского дельфинария из-за погибшего моржа)

Цифры недели

В Ярославской области за 9 месяцев зафиксировали 900 тысяч нарушений ПДД.

Правительство Ярославской области в следующем году купит туристический автобус в стиле космического корабля за 29 млн руб.

В Ярославской области за 6 месяцев 2023 года реальная заработная плата выросла и составила 110,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Алла Чижова