Председателем переславской гордумы стал прокурор в отставке

Председателем Переславль-Залесской городской думы избран бывший переславский межрайонный прокурор Андрей Фольц. Депутаты сделали свой выбор сегодня на первом заседании гордумы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Переславля-Залесского.

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Заместителем председателя избрали Галину Субботину. В администрации отметили, что решения были приняты единогласно.

Андрей Фольц родился в Тульской области, но с 25 лет, с 1999 года, живет в Переславле. С 2000 года служил в органах прокуратуры: был прокурором Даниловского района Ярославской области, прокурором Фрунзенского района Ярославля, с 2015 года по сентябрь 2019 года — Переславским межрайонным прокурором. Ушел в отставку по выслуге лет. Сейчас господин Фольц является исполнительным директором компании по производству термоупаковок ООО «ТерПак».

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Также на заседании гордума утвердила председателей пяти постоянных комиссий: Дмитрий Старшинов стал председателем комиссии по бюджету, экономике и развитию, Елена Белова — по соцполитике, Илья Павлин — по ЖКХ, Сергей Корниенко — по законодательству и вопросам местного самоуправления, Максим Иванов — по депутатской деятельности, этике и регламенту.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на заседании гордума назначила выборы главы Переславля на 9 ноября.

Алла Чижова