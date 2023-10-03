Мэр Ярославля поручил изучить опыт создания школ-гигантов в Беларуси

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил своим подчиненным изучить опыт создания крупных школьных комплексов на несколько тысяч учеников. Об этом глава города рассказал на общегородском совещании сегодня, 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Господин Молчанов заинтересовался идеей после доклада заместителя мэра Вячеслава Гаврилова, который принял участие в форуме городов-побратимов России и Беларуси в Бресте. Заммэра сообщил, что в республике есть школы на 3,5 тысячи мест.

«Очень интересный пример, когда школа на 3,5 тыс. учащихся. Я знаю, что у нас в Воронеже строится такая школа. Это большой такой образовательный комплекс. И очень хороший пример для больших микрорайонов. Может, нам более глубоко поизучать этот опыт»,— сказал Артем Молчанов.

По словам мэра, в Ярославле сейчас строятся школы на 0,5-1,5 тыс. учащихся. Создание крупных школьных комплексов могло бы помочь решить проблему нехватки школ в районах активной застройки.

Антон Голицын