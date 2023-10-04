Новую поликлинику в Ярославле построят рядом с ТЦ «Фараон»

В Ярославле планируется построить модульную поликлинику взамен закрытой на Московском проспекте на улице Гоголя. Об этом сообщил заместитель председателя областной думы Виктор Волончунас на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Уже известно все. И мэр города занимается этим делом. Около "Фараона" на улице Гоголя определено место для будущего строительства. Это место сейчас остается основным»,— сказал господин Волончунас.

Министр финансов Алексей Долгов не смог пояснить, заложены ли средства на строительство двух обещанных модульных поликлиник в бюджет. Однако он уточнил, что этим вопросом занимается региональный минздрав.

«Будем это рассматривать при формировании бюджета на 2024 год»,— сказал господин Долгов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 на Московском проспекте экстренно закрыли из-за аварийного состояния. Пациентов перераспределили в поликлиники на улицах Попова и Ньютона. Нагрузка в этих поликлиниках выросла на 40%. В ярославском правительстве приняли решение, что две поликлиники (закрытая и на Ньютона) либо переедут в другие помещения, либо под них будут построены новые здания.

Алла Чижова