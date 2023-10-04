В Ярославской области выросла реальная заработная плата

В Ярославской области за 6 месяцев 2023 года реальная заработная плата выросла и составила 110,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом отчете о социально-экономическом развитии региона, который выпустило министерство экономического развития Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В 2022 году реальная заработная плата составила 100,1% к 2021 году. «Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-июле 2023 года составила 51 609 рублей и по сравнению с январем-июлем 2022 года выросла на 15,4%. Реальная заработная плата в январе-июле 2023 года составила 110,1%»,— говорится в отчете министерства.

Антон Голицын