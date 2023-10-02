Гасиенду, ферму и туркомплекс построят в Ярославской области на гранты Минсельхоза

Три сельскохозяйственных предприятия из Ярославской области — ООО «Эль Ранчо», ООО «Сельхозпредприятие «Юрьевское», СПК «Приморье» — выиграли гранты Министерства сельского хозяйства РФ по программе «Агротуризм». Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства АПК и потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Три проекта получат в 2024 году поддержку на общую сумму в 27 млн руб. Наибольший грант в 10 млн руб. получил проект СПК «Приморье» из Даниловского района. Сельхозкооператив построит туристический комплекс с атмосферой сельского быта на берегу реки Касть. Гости комплекса поучаствуют в выращивании картофеля и овощей и смогут купить исконно русскую продукцию. Стоимость проекта — 13,4 млн руб.

Грант на 9,05 млн руб. получит ООО «Сельхозпредприятие "Юрьевское"» из Первомайского района на проект «Юрьевские сады». Организация создаст туристический объект с фермой романовских овец. Гости увидят полный цикл ухода за овцами и смогут поучаствовать в мастер-классах по валянию из шерсти. Стоимость проекта — 12,1 млн руб.

ООО «Эль Ранчо» из Переславского района получит 8 млн руб. на туркомплекс «Гасиенда на Нерли «Эль Ранчо»» с фермой по выращиванию животных и гастрономической лавкой, где будет продаваться фермерская продукция. Стоимость проекта — 10,08 млн руб.

Алла Чижова