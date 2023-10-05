В Ярославле поликлиники сократили время работы после проверки прокуратуры

В Ярославле три взрослые поликлиники клинической больницы №2 приостановили работу с 20 до 22 часов после предостережения прокуратуры. Об этом сообщается в соцсетях больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Сабаева Фото: Дарья Сабаева

«Ъ-Ярославль» сообщал, что время работы поликлиник было продлено на два часа по инициативе губернатора Михаила Евраева. Это произошло после закрытия поликлиники на Московском проспекте и перераспределении пациентов в другие медучреждения, на которые сильно выросла нагрузка. Господин Евраев заявил, что за дополнительное время врачи будут получать двойную оплату.

Однако, как сообщал «Ъ-Ярославль», продление работы поликлиник вызвало интерес прокуратуры. Проверка ведомства выявила нарушения трудового законодательства. Прокуратура посчитала, что врачей должны были предупредить за два месяца об изменении расписания работы.

Главврачу вынесли предостережение об устранении нарушений и возбудили в отношении него административные дела по статьям о нарушении трудового законодательства и лицензионных требований (ст. 5.27 и ст. 19.20 КоАП РФ). В ответ больница сократила время работы поликлиник.

«Приостанавливается работа взрослых поликлиник №1,2,3 с 20.00-22.00. В связи с предостережением прокурора Фрунзенского района г. Ярославля от 29.09.2023 с учетом требований представления прокуратуры Фрунзенского района г. Ярославля от 19.09.2023. Взрослые поликлиники переходят на свой обычный график работы, то есть до 20.00. До особого распоряжения»,— сообщили на официальной странице клинической больницы №2 ВКонтакте.

Практику работы поликлиник до 22 часов губернатор хотел распространить на другие больницы Ярославля и Рыбинска, но прокуратура вынесла главным врачам 18 лечебных учреждений предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства.

«Вопрос защиты трудовых прав медицинских работников поставлен прокуратурой области на контроль»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Алла Чижова