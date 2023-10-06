В Ярославле могут появиться 2,2 тысячи платных парковочных мест

В Ярославле могут обустроить 2,2 тыс. платных парковочных мест в центральной части города. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас в городе действуют платные парковки на площади Богоявления и Красной площади. Помимо этого, проектируются платные парковки за зданием Кировского суда, КЗЦ «Миллениум», у Казанской часовни и рядом с жд-вокзалом «Ярославль-Главный». Эти парковки дадут 500 машиномест.

Как подчеркивают в департаменте, «возможно обустройство» парковок на участках от площади Богоявления до Которосльной набережной, вдоль Которосльной набережной от Московского проспекта до Стрелки, от Советской площади до Красной ив ряде других мест центра. Тогда общее число платных парковочных мест в Ярославле составит 2,2 тыс.

В мэрии говорят, что планируют платные парковки только там, где нужно разгрузить улицы от личного транспорта. «Данный подход объясняется тем, что парковки рассматриваются городом, в первую очередь, не как инструмент пополнения доходов города, а как средство регулирования транспортных потоков»,— говорится в сообщении департамента.

О возможном введении платного парковочного пространства в центре Ярославля говорят около 10 лет. При этом никаких новых нормативно-правовых актов, необходимых для организации платных парковок, в последние годы не выходило.

Алла Чижова