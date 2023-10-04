Наземное московское метро планируется пустить через Ярославль до Костромы

Правительство Москвы опубликовало на своем сайте план развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который соединит столицу с другими городами страны железнодорожным транспортом. Как сообщал ранее «Ъ-Ярославль», линии московских центральных диаметров (МЦД) планируется продлить до соседних со столицей областных центров. Федеральную программу развития Центрального транспортного узла разработало московское правительство, ее предстоит утвердить правительству России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран План развития Центрального транспортного узла

Фото: Правительство Москвы План развития Центрального транспортного узла

Фото: Правительство Москвы

Согласно опубликованной схеме, одна из линий наземного метро пройдет через Сергиев Посад и Ярославль до Костромы. «В состав узла входит 11 регионов — это Москва, Московская, Тульская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Рязанская, Калужская и Костромская области»,— говорится в сообщении на сайте правительства Москвы.

Программа предусматривает два этапа. На первом предполагается продлить МЦД в Московской области и проложить новые линии в самой Москве. В частности, предполагается создание Ярославско-Павелецкого диаметра протяженностью около 89 км (МЦД-5), который свяжет подмосковные города Пушкино, Щелково и Домодедово. Его протяженность может составить около 89 километров, в него войдет 39 станций. Для этого нужно соединить Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги с помощью строительства тоннеля под центром Москвы.

«Предполагается, что подземный участок пройдет под Рижским вокзалом, сталинской высоткой около станции метро "Красные Ворота", парком "Зарядье" и Павелецким вокзалом. Тоннель свяжут со станциями Московского метрополитена. Новый диаметральный маршрут может стать самым востребованным у москвичей и жителей Московской области»,— сообщает правительство Москвы.

Затем предполагается протянуть ветки и до областных центров, в том числе Ярославля и Костромы.

«Через семь лет между столицей и областными центрами железнодорожное движение станет более интенсивным. Предполагается, что пригородные поезда в часы пик будут ходить каждые 20–30 минут. По прогнозам экспертов, время ожидания поезда на вокзалах в региональных центрах ЦТУ сократится в шесть раз»,— сообщили в московском правительстве.

Планируется, что железнодорожная инфраструктура будет значительно обновлена. На линиях ЦТУ планируется запустить современные поезда российского производства.

Антон Голицын