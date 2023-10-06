Между планетарием и музеем Терешковой будет ходить «космический» автобус

Правительство Ярославской области в следующем году купит туристический автобус в стиле космического корабля за 29 млн руб. Об этом сообщил министр финансов Алексей Долгов на внеочередном заседании облдумы при рассмотрении проекта закона о внесении изменений в бюджет региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Господин Долгов пояснил, что автобус будет ездить от ярославского планетария до музея «Космос» в поселке Никульское Тутаевского района, который находится на родине первой женщины-космонавта. Рейс встроят в туристический маршрут, который включают посещение планетария и музея.

«Стены и потолок автобуса могут стать дополнительными поверхностями для создания 3D-эффекта и помогут пассажирам почувствовать себя пилотами космического корабля и погрузиться в историю освоения космоса. Наша задача не только сохранить память о великих свершениях первопроходцев, но и сформировать представление о современной космонавтике»,— прокомментировала министр культуры Ярославской области Марина Васильева.

Депутаты поддержали поправки в областной бюджет.

Алла Чижова