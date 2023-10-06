Ярославская область может вернуть в федеральный бюджет средства на питание детей

Ярославская область вынуждена будет вернуть в федеральный бюджет около 100 млн руб. субсидии, выделенной на горячее питание школьников с 1 по 4 класс. Об этом на внеочередном заседании областной думы сегодня заявил депутат Максим Вахруков. По словам депутата, такая ситуация сложилась из-за изменения условий конкурсных процедур по определению поставщиков питания в школы Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школьное питание

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Школьное питание

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«В прошлом году департамент образования города Ярославля изменил критерии конкурсов. По итогам мы в конце этого года не выберем федеральных денег почти на 100 миллионов. Данная ситуация, когда мы вместо того, чтобы использовать федеральные деньги, играем на качестве питания, она недопустима… 100 млн федеральных денег, которые мы могли пустить на питание детей, мы вернем обратно в федеральный бюджет»,— сказал Максим Вахруков, который является гендиректором ООО «Максимум», управляющей компании ООО «Комбинат социального питания», осуществляющей поставки питания в учреждения социальной сферы.

По словам господина Вахрукова, он уже обсуждал эту ситуацию с мэром Ярославля. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в начале 2023 года «Комбинат социального питания» перестал быть поставщиком ряда школ Ярославля, конкурсы выиграли другие компании. Максим Вахруков напомнил, что по итогам проверок прокуратуры были возбуждены уголовные и административные дела, и призвал депутатов думы возродить рабочую группу по школьному питанию.

Антон Голицын