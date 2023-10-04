В Ярославле возбуждено дело из-за затягивания строительства школы на Пашуковской

Прокуратура Дзержинского района Ярославля возбудила дело в отношении директора МКУ «Агентство по строительству» из-за срыва сроков строительства школы на улице Пашуковской. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что школу на Пашуковской должны были сдать 30 ноября 2022 года, затем срок перенесли на 30 июня 2023 года. Потом мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о планах сдачи к 1 сентября. Еще позже в мэрии сообщили, что школу должны сдать к концу года.

Прокуратура Ярославля установила, что в рамках контракта муниципальное учреждения должно было предоставить подрядчику готовую проектную документацию до начала строительства. Однако проверка прокуратуры показала, что проект в ходе строительства неоднократно дорабатывался и в ходе корректировок появилась необходимость выполнения дополнительных работ, что увеличило стоимость контракта.

Прокуратура возбудила в отношении директора МКУ «Агентство по строительству города Ярославля» дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда). Наказанием по этой статье является штраф или дисквалификация на срок до двух лет. Материалы дела направили мировому судье.

Алла Чижова