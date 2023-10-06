В Ярославле вынесли приговор экстрадированному из Перу банковскому вору

Кировский районный суд Ярославля признал виновным 36-летнего мужчину в краже 9 млн руб. из хранилища банка. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура РФ Фото: Генеральная прокуратура РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2017 году ярославца, который работал ведущим специалистом по работе с клиентами ярославского филиала банка, обвинили в краже денег из банка и объявили в розыск. Спустя четыре года он был задержан в Перу, Генпрокуратура России добилась его выдачи. В марте 2023 года мужчина был экстрадирован из России в Перу.

Суд установил, что сотрудник банка составил фиктивные документы о заключении клиентом договора страхования на 211 млн руб. Он под видеокамерами имитировал получение денег для зачисления на счет, планируя их похитить. Но операционная система приостановила банковскую операцию. В этот же день мужчина похитил из хранилища банка 9 млн руб.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере) и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Пострадавший банк подал иск о взыскании с мужчины похищенных средств, суд удовлетворил и его.

Алла Чижова