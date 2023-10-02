В Ярославле на месте Заволжского рынка начали строить жилой комплекс
В Ярославле на проспекте Машиностроителей, 11 специализированный застройщик «Светлояр Сити» начал строить жилой комплекс, состоящий из двух 17-этажных объектов. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора Ярославской области Андрей Фирулев.
Фото: Андрей Фирулев / «Вконтакте»
Жилой комплекс будет состоять из двух 17-этажных жилых домов, соединенных общим первым этажом. На крыше здания организуют террасу для отдыха и физкультурную площадку.
Застройщик «СК Светлояр Сити» зарегистрирован в августе 2023 года в Москве. Учредителем компании является известный ярославский предприниматель Дмитрий Шлапак. Директором является Ирина Коновалова. Она является руководителем еще четырех организаций: ООО «СЗ Жилгорстрой» (Москва), ООО «Профстроитель» (Ярославль), ООО «Светлояр» (Москва), ООО «ГСК» (Ярославль). Все организации занимаются строительством жилых и нежилых зданий.