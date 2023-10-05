Ярославский губернатор не откажется от продления времени работы поликлиник

Губернатор Михаил Евраев не намерен отказываться от идеи продления работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске до 22 часов после выявленных прокуратурой нарушений трудового законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура выявила нарушения трудового законодательства при увеличении графика работы поликлиник клинической больницы №2 Ярославля. Прокуратура посчитала, что врачей должны были предупредить за два месяца об изменении расписания работы. Главврачу КБ № 2 вынесли предостережение об устранении нарушений, еще 18 главврачам других больниц напомнили о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Однако губернатор не намерен отказываться от идеи продления времени работы поликлиники.

«Ситуация в сфере здравоохранения одна из наиболее острых. У нас серьезная нехватка врачей, прежде всего в Ярославле и Рыбинске. Эту проблему мы решаем радикальным образом – продлеваем время работы всех поликлиник в этих городах с 20 до 22 часов. Посмотрим, как это работает в Ярославле, Рыбинске, и после этого будем вводить эти нормы там, где это востребовано и необходимо. Но это, безусловно, должно делаться без нарушения трудового законодательства. И это ответственность в первую очередь главных врачей медицинских организаций»,— сказал Михаил Евраев в ходе корсовета главных специалистов министерства здравоохранения Ярославской области.

Алла Чижова