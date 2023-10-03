Самый большой в России электрокатамаран спустили на воду в Ярославле

В Ярославле сегодня спустили на воду самый большой российский электрокатамаран для пассажирских перевозок. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Компания «Паритет-Центр» в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме заключила контракт на строительство катамарана-электрохода «Looker 1100H». Планируется, что катамаран перейдет в лизинг оператору речных круизов «Водоходъ». «Судно будет ходит по Волге, совершать речные прогулки, экскурсионные туры в Толгу»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Судно вмещает 130 пассажиров. Длина катамарана составляет 32 метра, ширина — 9,9 метра. Без дополнительного заряда судно может находиться на воде 8 часов. «Главной особенностью является обеспечение хода полностью электрической тягой, что делает судно экологичным, тихим и уникально плавным в управлении»,— говорится в сообщении правительства.

Автор проекта – соучредитель группы компаний «Паритет» Александр Лукьянов.

Алла Чижова